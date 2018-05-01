سريع واد زم يبتعد عن خطر النزول على حساب أولمبيك آسفي ﻿

تمكن فريق سريع واد زم لكرة القدم، اليوم السبت، من تحقيق فوز ثمين أمام فريق أولمبيك آسفي برسم الجولة 27 من منافسات البطولة الاحترافية بنتيجة هدف دون رد.

'' شوف سبور''

تمكن فريق سريع واد زم لكرة القدم، اليوم السبت، من تحقيق فوز ثمين أمام فريق أولمبيك آسفي برسم الجولة 27 من منافسات البطولة الاحترافية بنتيجة هدف دون رد.

وسجل مراد حييور لاعب فريق سريع واد الزم الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 9 في لقاء عرف منافسة قوية بين اللاعبين وخلق العديد من الفرص السانحة للتسجيل خاصة من فريق واد زم الذي سيطر على مجريات اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع فريق سريع واد زم رصيده إلى 34 نقطة مبتعدا عن كل من الكوكب المراكشي وشباب الريف الحسيمي وشباب أطلف خنيفرة بخمسة نقاط.