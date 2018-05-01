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سابقة..السعودية تسمح للنساء بقيادة سيارات الأجرة

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 17:59 سابقة..السعودية تسمح للنساء بقيادة سيارات الأجرة | دولي
سابقة..السعودية تسمح للنساء بقيادة سيارات الأجرة
أعلنت المملكة العربية السعودية، خلال الأسبوع الجاري، عن السماح للمرأة بالعمل كسائقة سيارة أجرة، وذلك ابتداءً من يونيو المقبل، والسماح لها بقيادة السيارات الخاصة.

''شوف تيفي''

أعلنت المملكة العربية السعودية، خلال الأسبوع الجاري، عن السماح للمرأة بالعمل كسائقة سيارة أجرة، وذلك ابتداءً من يونيو المقبل، والسماح لها بقيادة السيارات الخاصة.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام سعودية،فقد قال اللواء محمد عبد الله البسامي، مدير الإدارة العامة للمرور بالمملكة، إن جميع المتطلبات بخصوص قيادة المرأة للمركبات قد اكتملت، وإنه تم الترخيص ل5 مدارس لتعليم المرأة قيادة المركبات في 6 مدن سعودية، من بينها العاصمة الرياض، كما تتم في الوقت الحالي دراسة عدد من الطلبات لافتتاح مدارس أخرى بمختلف محافظات المملكة.

وأكد البسامي، تضيف المصادر ذاتها أن هناك بعض المدارس بدأت بالفعل في استقبال طلبات المتقدمات وتدريبهن على القيادة، وأنه يتم العمل على تدريب عدد من العناصر النسائية للمشاركة في الأعمال الميدانية والإدارية بإدارة المرور.
تجدر الإشارة إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرا ملكيا بالسماح للمرأة لأول مرة باستصدار رخصة قيادة، ابتداء من يونيو المقبل، وذلك وفقا للضوابط الشرعية.

 

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