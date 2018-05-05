حصري بالصورة والفيديو.. بادرة إنسانية رائعة من جمهور الرجاء خلال أول حصة تدريبية للاعبين ﻿

زارت مجموعة من الجماهير الرجاوية، ملعب الوازيس، اليوم السبت، في بادرة إنسانية رائعة، خلال أول حصة تدريبية للاعبين استعدادا لمباراة فيتا كلوب الكونغولي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

زارت مجموعة من الجماهير الرجاوية، ملعب الوازيس، اليوم السبت، في بادرة إنسانية رائعة، خلال أول حصة تدريبية للاعبين استعدادا لمباراة فيتا كلوب الكونغولي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقدمت الجماهير الرجاوية الدعم المعنوي والنفسي للاعبين، بعد تعرضهم لاعتداء بشع من طرف بعض المحسوبين عن الفريق بسبب الهزيمة القاسية التي تعرضوا لها أمام فريق سريع واد زم برسم مؤجل الجولة 24 من منافسات البطولة الاحترافية.

ويخوض فريق الرجاء البيضاوي أول مباراته برسم كأس الكونفدرالية يوم غد الأحد مباراة قوية بداية من الساعة 20.00 على أرضية مركب محمد الخامس.