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عكس الإشاعات..برنامج ''رشيد شو'' حقق نسب مشاهدة مهمة

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 17:35 عكس الإشاعات..برنامج رشيد شو حقق نسب مشاهدة مهمة | ثقافة و فنون
عكس الإشاعات..برنامج ''رشيد شو'' حقق نسب مشاهدة مهمة
عكس ما تداولته مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، بخصوص تراجع نسب المشاهدة الخاص ببرنامج ''رشيد شو'' الذي يقدمه الإعلامي رشيد العلالي، فقد أكدت الأرقام الخاصة بحلقاته الأخيرة، أن نسبة المشاهدة كانت

''شوف تيفي''

عكس ما تداولته مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، بخصوص تراجع نسب المشاهدة الخاص ببرنامج ''رشيد شو'' الذي يقدمه الإعلامي رشيد العلالي، فقد أكدت الأرقام الخاصة بحلقاته الأخيرة، أن نسبة المشاهدة كانت مرتفعة.

فحسب الأرقام الخاصة ببرنامج ''رشيد شو'' فإن هذا الأخير كان من أكثر البرامج مشاهدة على القناة الثانية ''دوزيم'' خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث حقق في سنة 2016 ما مجموعه 4 مليون و462 ألف، بينما وصلت نسبة المشاهدة بسنة 2017، لـ 4 المليون و666 ألف بزيادة بلغت 5 بالمائة.

وأكدت هذه الأرقام أن البرنامج الترفيهي المذكور، وخلال بداية سنة 2018، حقق نسبة مشاهدة، فاقت النسبة التي تم تحقيقها خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

 

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