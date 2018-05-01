مديرية الحموشي تكشف أسرار مفتش الشرطة اللي تحول لحارس ليلي ﻿

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني متابعتها لموضوع فيديو نشرته قناة ''شوف تيفي''، ظهر به شخص يدعي أنه موظف سابق بمصالح الأمن الوطني بمدينة خنيفرة، مستعرضا جملة من المعطيات والمعلومات حول مساره

''شوف تيفي''

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني متابعتها لموضوع فيديو نشرته قناة ''شوف تيفي''، ظهر به شخص يدعي أنه موظف سابق بمصالح الأمن الوطني بمدينة خنيفرة، مستعرضا جملة من المعطيات والمعلومات حول مساره الوظيفي، ومبرزا ما وصفها ب''المحنة الاجتماعية التي يعيش فيها بسبب تداعيات قرار عزله من أسلاك الأمن الوطني''.

وحسب بيان حقيقة، توصلت به ''شوف تيفي'' فإنه واعتبارا للتفاعل الإيجابي والمثمر الذي دأبت عليه مصالح المديرية العامة للأمن الوطني مع إصدارات الصحافة الوطنية، فقد فتحت بحثا من أجل التحقق من الوضعية الإدارية للشخص المذكور، فتبين لها أنه كان يعمل فعلا في أسلاك الشرطة برتبة مفتش شرطة ما بين فاتح نونبر 1985 و10 نونبر 1999، وهو التاريخ الذي صدر في حقه قرار من طرف المجلس التأديبي للأمن الوطني يقضي بعزله نهائيا من صفوف الشرطة.

وأكد البيان أن المديرية العامة للأمن الوطني، عهدت لمصالحها المختصة بمراجعة المسار المهني للشرطي المذكور، فتبين أنه كان موضوع عدة إجراءات تأديبية، ومحل متابعة قضائية، وهو ما استدعى في ذلك الوقت إصدار قرار بالعزل النهائي في حقه مع حفظ الحق في التقاعد، مشيرا إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، تؤكد أن النظام الأساسي لموظفيها لا يسمح باتخاذ أي إجراء إداري بخصوص الموظفين الذين انقطعت علاقتهم بالإدارة بموجب قرار العزل النهائي.