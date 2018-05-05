بالصور.. نيمار يعود للتداريب ﻿

عاد النجم البرازيلي نيمار اليوم السبت إلى مقر التداريب التابع لناديه باريس سان جرمان الفرنسي الذي نشر صورا تظهر قيام نجم السيليساو بتمارين بدنية للجسم والقدمين باستخدام أثقال.

شوف سبور

عاد النجم البرازيلي نيمار اليوم السبت إلى مقر التداريب التابع لناديه باريس سان جرمان الفرنسي الذي نشر صورا تظهر قيام نجم السيليساو بتمارين بدنية للجسم والقدمين باستخدام أثقال.

ووفق وكالة فرانس بريس، فإن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما قام بتمارين عضلية للرجلين، ورفع بعض الأثقال، إضافة إلى السير حافي القدمين في مساحة رملية تخصص للعائدين من الإصابة، وتساهم في تقوية عضلات الرجلين بعد الغياب عن المنافسة لفترة طويلة.

وكان نيمار قد حل أمس الجمعة بباريس قادما من البرازيل عقب خضوعه لعملية جراحية بعد تعرضه لإصابة بليغة خلال إحدى مبارايات الدوري الفرنسي.

ويأمل نيمار في أن يكون جاهزا لخوض غمار كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده، والمقامة في روسيا.