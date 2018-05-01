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نــــايضة..انفجار داخل شبيبــة ''الميزان'' وأعضاء اللجنة المركزية يشتكون من هيمنة ''ولد الرشيد'' على هياكل ومنظمات الحزب.. وهــذه التفاصيل

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 17:15 نــــايضة..انفجار داخل شبيبــة الميزان وأعضاء اللجنة المركزية يشتكون من هيمنة ولد الرشيد على هياكل ومنظمات الحزب.. وهــذه التفاصيل | بوليتيك
نــــايضة..انفجار داخل شبيبــة ''الميزان'' وأعضاء اللجنة المركزية يشتكون من هيمنة ''ولد الرشيد'' على هياكل ومنظمات الحزب.. وهــذه التفاصيل
في ســابقة من نوعــها أطلق شباب حــركة 11 ينـاير وأعضاء اللجنــة المركزية للشبيبة الاستقلالية عريضة كبيرة لمطالبة نــزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ، بإعادة عملية انتخاب اللجنة التحضيرية

''شـوف تيفي''

في ســابقة من نوعــها أطلق شباب حــركة 11 ينـاير وأعضاء اللجنــة المركزية للشبيبة الاستقلالية عريضة كبيرة لمطالبة نــزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ، بإعادة عملية انتخاب اللجنة التحضيرية الوطنية للشبيبة الاستقلالية التي جرت في الرابع والعشرين من شهر مارس الماضــي ، بالمركز العام للحزب بالرباط، ومواكبة أشغالها من جديد، في إطار رقابة الحزب على منظماته وهياكله.

وحسب مصــادر ''شوف تيفي'' فالعريضة تأتي على بعد أيــام قليلة من عقد اجتمــاع اللجنة التحضيرية الوطنية المرتقب عقده يوم 20 ماي الجاري بمدينة العيون، وهو الاختيار الذي خلف ردود فعل متباينة في أوساط الشبيبة الاستقلالية ، حيث سيتم تحديد تــاريخ المؤتمر الوطني 13 لمنظمة الشبيبة الاستقلالية في جو غامـض سياسيا داخل حزب علال الفاسي .

وتوصلت ''شوف تيفي'' بنسخة من العريضة المذيلة بتوقيعات أعضاء اللجنة المركزية لمنظمة الشبيبة ، التمست من خلالها نزار بركة الإشراف شخصيا على إعادة انتخاب أعضاء اللجنة التحضيرية الوطنية من جديد للمؤتمر الثالث عشر لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، وبشكل مباشر كما حملته المسؤولية في هذه المحطة السياسية التاريخية للحزب.
وفي هــذا الصدد ألح قياديون بالشبيبة في العريضة نفسها التي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منها على ضرورة اعتمــاد اللوائح الأصلية لجميع أعضاء اللجنة المركزية المنتخبين في المؤتمر الأخير للمنظمة، والحرص على تكليف لجنة وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والحياد قصد الإشــراف على السير العادي لأشغــال اللجنة التحضيرية الوطنية، لتصحيح ما وصفوها بالاختلالات الكبيرة ، والتجاوزات الخطيرة غير المقبولة ، التي شــابت الانتخابات الأخـــيرة لأعضاء هــذه اللجنة.

هذا وحصل هناك استياء كبير داخل صفوف الشبيبة الاستقلالية على إثر همينة ولد الرشيد على منظمات وهياكل الحزب ولاسيما بعد قيامه بإنزال كبير داخل اللجنة التحضيرية حيث سيطر على أغلب الأعضاء ، كما تساءل العديد من أعضاء اللجنة المركزية عن تحول رقم 12 إلى 25 من عدد مقاعد اللجنة في إقليم العيون كما تم إلحاق أسماء أخرى باللجنة التحضيرية بطريقة غير مفهومة طرحت العديد من التساؤلات داخل صفوف الحزب مما أدى إلى تراشق وحرب كلامية بين أبناء علال الفاسي في وسائل التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب حزب الاستقلال حمدي ولد الرشيد الشبيبة اللجنة المركزية

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