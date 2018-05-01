سكوب.. عبد الكبير الوادي ينتقل إلى الدوري السعودي ﻿

كشفت مصادر قريبة من عبد الكبير الوادي، اليوم السبت، أن الأخير توصل بعرض رسمي من فريق أهلي جدة الممارس في البطولة الاحترافية السعودية والذي يعتبر واحدا من أغنى الأندية في الخليج.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشفت مصادر قريبة من عبد الكبير الوادي، اليوم السبت، أن الأخير توصل بعرض رسمي من فريق أهلي جدة الممارس في البطولة الاحترافية السعودية والذي يعتبر واحدا من أغنى الأندية في الخليج.

وأفادت ذات المصادر، في تصريح لـ " شوف سبور"، أن فريق أهلي جدة عبر عن رغبته لوكيل أعمال اللاعب للفوز بخدماته ابتداء من الموسم المقبل، مؤكدة أن الفريق السعودي تقدم بعرض محترم للاعب ومن المنتظر أن يستجيب له خاصة وأنه مر من ظروف صعبة جدا رفقة القلعة الخضراء.

وأكدت ذات المصادر، أن مسيرة الوادي مع القلعة الخضراء لن تتجاوز 15 يوما بداية من مباراة يوم غد الأحد أمام نادي فيتا كلوب الكونغولي برسم الجولة الأولى من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي.