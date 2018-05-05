مثير..فضيحة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد إعلانها عن بطل أوروبا قبل النهاية التي تجمع بين لفيربول وريال مدريد ﻿

وقع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ''اليويفا''، في خطأ فادح، بعد نشره لصورة على إحدى صفحاته، أعلن فيها تتويج نادي ليفربول بدوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2017.

''شوف تيفي''

وقع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ''اليويفا''، في خطأ فادح، بعد نشره لصورة على إحدى صفحاته، أعلن فيها تتويج نادي ليفربول بدوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2017.

وحسب موقع قناة ''روسيا اليوم'' فإنه وقبل إجراء المباراة النهائية المقررة في العاصمة الأوكرانية كييف، في الـ26 من الشهر الجاري، والتي ستجمع ليفربول الإنجليزي بريال مدريد الإسباني، نشر موقع ''اليويفا'' الأحداث بالخطأ، حيث نشر صورة الإعلان عن المباراة، وكتب كلمة ''الفائز'' تحت اسم فريق ليفربول.

وأكد موقع القناة ذاتها أنه ورغم حذف ''اليويفا'' للصورة بسرعة من موقعه ، فقد تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وفور نشر موقع القناة المذكورة لهذا الخبر، تفاعل آلاف النشطاء معه، حيث أكد البعض منهم أن الخطأ الذي وقع به الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يثير الشكوك بخصوص وجود اتفاق يقضي بمنح اللقب لفريق ليفربول.