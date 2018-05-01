العثماني يقصي بنكيران في مؤتمر نساء البيجيدي ويبالغ في مدح شخصية الخطيب ﻿

استهل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب المصباح، كلمته في المؤتمر الوطني الأول لنساء العدالة والتنمية ببوزنيقة، مذكرا بمميزات شخصية الدكتور عبد الكريم الخطيب الذي وصفه ''بالرجل

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استهل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب المصباح، كلمته في المؤتمر الوطني الأول لنساء العدالة والتنمية ببوزنيقة، مذكرا بمميزات شخصية الدكتور عبد الكريم الخطيب الذي وصفه ''بالرجل الشهم والعظيم والشجاع'' والذي اختار التحدث عنه انطلاقا من الشريط المؤسساتي الذي تم عرضه، والمتضمن لأنشطة قياديين سابقين اهتموا بنساء الحزب منهم عبد الإله ابن كيران وعبد الكريم الخطيب، استرسل العثماني منوها في حديثه باهتمامات ''الخطيب'' بالمرأة البيجيدية، مركزا على شخصية الخطيب لوحدها دون غيرها من الشخصيات التي ظهرت بالوصلة المعروضة.

وزاد سعد الدين العثماني قائلا إن الوصلة ذكرته بعبد الكريم الخطيب الذي يفتخر به كخير سلف، وأنه رجل وطني وغيور لا يهتم بالمظاهر بل بالعمق، وأضاف أن للرجل حرقة لتتبوأ المرأة من داخل الحزب مكانة متقدمة، بمحاولات الإقناع، بحيث ما للمرأة اليوم من اهتمام بفضل ''الخطيب'' مشيرا إلى أرقام تطرق لها الشريط المذكور، بالرغم أن العرض قدم صورا لأنشطة أشرف عليها الأمين العام السابق عبد الإله ابن كيران منها المؤتمر التأسيسي لنساء العدالة والتنمية، لينهي السيد الأمين العام لحزب المصباح كلمته الافتتاحية دون التطرق لمرحلة مساهمة ابن كيران في ولادة تنظيمات المرأة من داخل الحزب.

ويشار أن المؤتمر الوطني الأول لنساء العدالة والتنمية، المنعقد اليوم السبت 5 ماي 2018 ببوزنيقة، تحت شعار ''نساء لمواصلة البناء الديمقراطي'' سيعرف انتخاب رئيسة المنظمة باقتراح ثلاثة أسماء من طرف الأمانة العامة.