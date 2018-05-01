 بالفيديو..الشيخ الكتاني يرد بقوة على صحاب ماصايمينش في رمضان: ''يستحقون الإهانة ولابد من الضرب على أيديهم'' ﻿
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بالفيديو..الشيخ الكتاني يرد بقوة على صحاب ماصايمينش في رمضان: ''يستحقون الإهانة ولابد من الضرب على أيديهم''

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 16:25 بالفيديو..الشيخ الكتاني يرد بقوة على صحاب ماصايمينش في رمضان: يستحقون الإهانة ولابد من الضرب على أيديهم | مجتمع
بالفيديو..الشيخ الكتاني يرد بقوة على صحاب ماصايمينش في رمضان: ''يستحقون الإهانة ولابد من الضرب على أيديهم''
أكد الشيخ حسن الكتاني في رده على أصحاب ''ماصامينش'' الداعين للإفطار العلني برمضان، على أن هؤلاء مستخدمون من أشخاص يحاولون محاربة الإسلام في المغرب، وأيضا لاستفزاز المغاربة.

''شوف تيفي''

أكد الشيخ حسن الكتاني في رده على أصحاب ''ماصامينش'' الداعين للإفطار العلني برمضان، على أن هؤلاء مستخدمون من أشخاص يحاولون محاربة الإسلام في المغرب، وأيضا لاستفزاز المغاربة.

وأوضح الكتاني في اتصال له مع ''شوف تيفي'' يومه السبت 5 ماي 2018، أن على هؤلاء الداعين للإفطار العلني خلال شهر رمضان المبارك، إغلاق الأبواب عليهم، حتى يتمكنوا من القيام بما يرغبون به ومن بينها أشياء تقوم بها الكائنات الحية التي لا عقل لها ، لكن خروجهم للشارع والجهر بالإفطار وهتك حرمة الشهر الفضيل هو أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن القوانين المغربية التي يجب دعمها تجرم هذه التصرفات بصرامة حتى لا يتم استفزاز المسلمين.

وأكد الكتاني أن المغاربة يعظمون شهر رمضان بالصيام والقيام وتلاوة القرآن، عكس ''صحاب ماصيمينش'' الذين يستحقون الإهانة ويضرب علي أيديهم ولا ينبغي تكريمهم والإنصات لدعواتهم.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الشيح حسن الكتاني الإسلام الصيام رمضان المسلمين

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