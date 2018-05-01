 هذه هي القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو بين البارسا والريال ﻿
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هذه هي القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو بين البارسا والريال

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 16:23 هذه هي القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو بين البارسا والريال | سبور
هذه هي القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو بين البارسا والريال
سيستقبل برشلونة الإسباني يوم غد الأحد غريمه ريال مدريد برسم إياب الدورة 36 من الدوري الإسباني بملعب الكامب نو، وبهذا ستنقل مجموعة من القنوات العالمية هذا العرس الكروي الذي يحظى بمتابعة كبيرة.

شوف سبور

سيستقبل برشلونة الإسباني يوم غد الأحد غريمه ريال مدريد برسم إياب الدورة 36 من الدوري الإسباني بملعب الكامب نو، وبهذا ستنقل مجموعة من القنوات العالمية هذا العرس الكروي الذي يحظى بمتابعة كبيرة.

هذا ومن بين القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو، sport tv 2،canal +، sport 2 afrique، eleven sport 1 hd بالإضافة إلى قنوات بي إن سبور القطرية، وغيرها من القنوات.

للإشارة، فإن مباراة الذهاب بين الفريقين، انتهت بفوز برشلونة على ريال مدريد بثلاثة أهداف لصفر.

جدير بالذكر، أن المباراة ستجرى يوم غد الأحد على الساعة السابعة و45 دقيقة بتوقيت غرينيتش.

 

‫شوف تيفي

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