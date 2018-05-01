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شبيبـــة ''البــام'' تدخل على خط تورط ''إلياس العماري'' في قلب الأنظمة بأكثر من دولة في العالــم

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 16:07 شبيبـــة البــام تدخل على خط تورط إلياس العماري في قلب الأنظمة بأكثر من دولة في العالــم | بوليتيك
شبيبـــة ''البــام'' تدخل على خط تورط ''إلياس العماري'' في قلب الأنظمة بأكثر من دولة في العالــم
نفت شبيبة حزب ''الأصالة والمعاصرة'' أن يكون الأمين العام للحزب ''إلياس العماري'' قد تحدث عن دوره في قلب الأنظمة بأكثر من دولة بالعالم، خلال الاجتماع الذي جمعه مع مكتب شبيبة حزبه.

''شـــوف تيفي''

 نفت شبيبة حزب ''الأصالة والمعاصرة'' أن يكون الأمين العام للحزب ''إلياس العماري'' قد تحدث عن دوره في قلب الأنظمة بأكثر من دولة بالعالم، خلال الاجتماع الذي جمعه مع مكتب شبيبة حزبه.

 وأضافت شبيبة الأصالة والمعاصرة في بلاغ لها أنها ''تفاجأت بنشر بعض المواقع الإلكترونية خبرا مثل هذا، وهو عبارة عن مغالطات كيدية لا أساس لها من الصحة، تم نسبها للأمين العام للحزب، والادعاء أنه صرح بها ''.

 وزاد البلاغ، أن المكتب الوطني لمنظمة شباب ''حزب الأصالة والمعاصرة ''يؤكد على أنه لم يعقد أي اجتماع مع الأمين العام، بل إن الاجتماع الذي عقد خصص لتدارس التحضير للمؤتمرين الإقليميين المزمع عقدهما نهاية هذا الأسبوع بالدار البيضاء''.

 وأوضح البلاغ أن ''الإجتماع تزامن مع تواجد الأمين العام بالمقر المركزي للحزب بالرباط، الذي حَيَّ كعادته أعضاء المكتب الوطني وانصرف لأشغاله الإعتيادية.''

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب البام إلياس العماري قلب الأنظمة الأصالة والمعاصرة

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