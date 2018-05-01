 هذا جديد الحالة الصحية لعبد الحق نوري ﻿
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مقاطعون ولكن...!

هذا جديد الحالة الصحية لعبد الحق نوري

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 16:05 هذا جديد الحالة الصحية لعبد الحق نوري | سبور
هذا جديد الحالة الصحية لعبد الحق نوري
بعدما تعرض لأزمة قلبية خلال إحدى مباريات فريقه أجاكس أمستردام، ماتزال الحالة الصحية للاعب المغربي عبد الحق نوري حرجة بعض الشيء، إذ جرى نقله إلى مستشفى آخر صباح يومه السبت.

شوف سبور

 بعدما تعرض لأزمة قلبية خلال إحدى مباريات فريقه أجاكس أمستردام، ماتزال الحالة الصحية للاعب المغربي عبد الحق نوري حرجة بعض الشيء، إذ جرى نقله إلى مستشفى آخر صباح يومه السبت.

وحسب ما كشفت عنه تقارير هولندية، فإن نوري يتمكن حاليا من التنفس بشكل عادي ومستقل عن الأجهزة، كما أنه يبتسم ويفتح عينيه من حين لآخر حسب أقوال عائلته.

وأضافت التقارير ذاتها، أن نوري لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر، حيث مايزال محتاجا للعناية.

جدير بالذكر أن نوري تعرض شهر يوليوز المنصرم لأزمة قلبية تسببت له بضرر في الدماغ خلال مباراة ودية لفريقه أمام نادي فيردربريمين الألماني وتحديدا في الدقيقة الـ72 .

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عبد الحق نوري سبور شوف تيفي مغرب هولندا

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