 صادم وبالأرقام..ها علاش عندنا 8 ملايين امرأة بدون زواج:شوفو معدل البطالة بالمغرب خلال سنة 2018 ﻿
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صادم وبالأرقام..ها علاش عندنا 8 ملايين امرأة بدون زواج:شوفو معدل البطالة بالمغرب خلال سنة 2018 | مجتمع

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صادم وبالأرقام..ها علاش عندنا 8 ملايين امرأة بدون زواج:شوفو معدل البطالة بالمغرب خلال سنة 2018

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 15:46 صادم وبالأرقام..ها علاش عندنا 8 ملايين امرأة بدون زواج:شوفو معدل البطالة بالمغرب خلال سنة 2018 | مجتمع
صادم وبالأرقام..ها علاش عندنا 8 ملايين امرأة بدون زواج:شوفو معدل البطالة بالمغرب خلال سنة 2018
بعد أيام قليلة من كشف مؤسسة ''فاميلي أوبتميز'' عن وجود 8 مليون مغربية بدون زواج، ما جعل العديد من المغاربة في تصريحاتهم، يؤكدون أن من الأسباب الكامنة وراء عزوف الشباب عن الزواج، قلة فرص الشغل، أفادت

"شوف تيفي"

بعد أيام قليلة من كشف مؤسسة "فاميلي أوبتميز" عن وجود 8 مليون مغربية بدون زواج، ما جعل العديد من المغاربة في تصريحاتهم، يؤكدون أن من الأسباب الكامنة وراء عزوف الشباب عن الزواج، قلة فرص الشغل، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب أن معدل البطالة في البلاد بلغ خلال الربع الأول من 2018 نحو 10.5 %مقارنة مع10.7 % خلال نفس الفترة من العام الماضي، وأكدت على أن أغلبية العاطلين يتواجدون بالمدن.

 وحسب ما كشفت عنه وكالة "الأناضول" التركية، يومه السبت، فقد حصلت أمس الجمعة على بيان من المندوبية، يشير إلى أن عدد العاطلين انخفض على المستوى الوطني بـ 24 ألف عاطل، من مليون و296 ألفا خلال الربع الأول من السنة الماضية، إلى مليون و272 ألف عاطل خلال الربع نفسه من العام الحالي.

وبحسب المندوبية، تضيف الوكالة، فإن نسبة بطالة الإناث تبلغ 15.1 % في حين بلغت بين الذكور 8.9 %.، مشيرة إلى أن ظاهرة البطالة تبقى أكثر انتشارا في صفوف حاملي الشهادات الجامعية، حيث تبلغ 22.7 %، ولدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة 4 %.، واعتبرت أن 4 عاطلين من بين عشرة، حاصلون على شهادة ذات مستوى عال.

وسجل معدل البطالة نحو 25.7 % لدى الشباب البالغين من العمر بين 15 و24 سنة، مقابل 10.5 % بالنسبة إلى الأشخاص البالغين 15 سنة فما فوق.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الزواج البطالة وكالة الأناضول الشهادة الجامعية

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