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هاكرز سرق من نجمة عالمية صورها العارية وآلاف الدولارات

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 15:20 هاكرز سرق من نجمة عالمية صورها العارية وآلاف الدولارات | نت 2.0
هاكرز سرق من نجمة عالمية صورها العارية وآلاف الدولارات
سقطت النجمة العالمية، وسيدة الأعمال الأمريكية، باريس هيلتون، ضحية ''هاكرز''، سرق منها مئات الآلاف من الدولارات، بالإضافة إلى صورها وهي عارية.

"شوف تيفي"

سقطت النجمة العالمية، وسيدة الأعمال الأمريكية، باريس هيلتون، ضحية "هاكرز"، سرق منها مئات الآلاف من الدولارات، بالإضافة إلى صورها وهي عارية.

وحسب ما كشف عنه موقع "TMZ" خلال الأسبوع الجاري فإن الهاكرز هي امرأة تدعى بايستار بخشادزيان، نشطت في الفترة الممتدة من 2015 إلى 2017، وسرقت من باريس هيلتون وشخصين آخرين، مشيرا إلى أن "بايستار"، اخترقت حسابات شركة هيلتون المصرفية، واستخدمت بطاقات الائتمان الخاصة بها لإجراء حجوزات لحفل عشية رأس السنة الجديدة 2015 في فندق "هوليوود روزفلت"؛ ودفعت ما يصل إلى 40 ألف دولار من بطاقات ائتمان باريس، تلك الليلة، كما انتحلت شخصية باريس، وأرسلت رسائل إلكترونية تطلب من مسؤول في شركة هيلتون تحويل مبلغ قيمته 80 ألف دولار إلى أحد حساباتها.

وأكد موقع "TMZ" أن بايستار قامت باختراق حساب "iCloud" الخاص بباريس، وسرقت صورها عارية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سيدة الأعمال الأمريكية شركة هيلتون باريس هيلتون صور عارية

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