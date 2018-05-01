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أكادير...ضبط صباغ متلبس بممارسة الجنس على مختل عقلي تزامنا مع صلاة الجمعة

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 15:19 أكادير...ضبط صباغ متلبس بممارسة الجنس على مختل عقلي تزامنا مع صلاة الجمعة | حوادث و حقوق
أكادير...ضبط صباغ متلبس بممارسة الجنس على مختل عقلي تزامنا مع صلاة الجمعة
أوقفت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن أكادير يوم أمس الجمعة ''صباغا'' تم ضبطه متلبسا بممارسة الجنس على مختل عقلي.

شوف تيفي:أكادير

أوقفت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن أكادير يوم أمس الجمعة "صباغا" تم ضبطه متلبسا بممارسة الجنس على مختل عقلي.

ووفق مصادر "شوف تيفي"، فالحادث يعود إلى ظهيرة يوم أمس الجمعة، بعدما ضبط مجموعة من المواطنين شخصا يشتغل كصباغ متلبسا بممارسة الجنس على مختل عقلي بمنطقة خلاء قرب مسجد علي بن أبي طالب بحي سيدي يوسف بأكادير، استغل انشغال الناس بأداء صلاة الجمعة وعدم وعي الضحية، ليختلي به وراء هضبة صغيرة قبل أن يكشف أمره من قبل أشخاص كانوا في طريقهم إلى المسجد لأداء فريضة الجمعة.

ليجري إخطار المصالح الأمنية مباشرة بالواقعة، والتي هرعت لعين المكان وقامت باعتقال المشتبه به، وإحالته على أنظار المصلحة الولائية لتعميق البحث معه في المنسوب له في انتظار تقديمه أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير فضيحة ضبط صباغ متلبس ممارسة الجنس مختل عقلي الجمعة

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