شوفو الحب كيداير.. التركي مراد شرى لمرتو المغربية منزل بـ 4 ملايين دولار ﻿

أعلن الممثل التركي الشهير مراد يلدريم أول أمس الخميس، أنه اشترى منزلا فاخرا لزوجته المغربية إيمان الباني ، بغرض الانتقال إليه قريبا.

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أعلن الممثل التركي الشهير مراد يلدريم أول أمس الخميس، أنه اشترى منزلا فاخرا لزوجته المغربية إيمان الباني ، بغرض الانتقال إليه قريبا.

وأفاد الممثل التركي، خلال تصريحات صحفية أدلى بها للموقع التركي « hurriyet » « اشتريت منزلا جديدا بعيدا عن المدينة لكي أبتعد أنا وزوجتي عن صخب المدينة، وصل سعره إلى 4 ملايين دولار ».



وأضاف مراد، أنه أهدى هذا المنزل لزوجته تعبيرا منه عن حبه لها .

جدير بالذكر، أن مراد وإيمان عقدا قرانهما عام 2016 بتركيا والمغرب بحضور عائلات وأصدقاء الزوجين بالإضافة إلى رجال الصحافة.