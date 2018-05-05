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شوفو الحب كيداير.. التركي مراد شرى لمرتو المغربية منزل بـ 4 ملايين دولار

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 15:15 شوفو الحب كيداير.. التركي مراد شرى لمرتو المغربية منزل بـ 4 ملايين دولار | ثقافة و فنون
شوفو الحب كيداير.. التركي مراد شرى لمرتو المغربية منزل بـ 4 ملايين دولار
أعلن الممثل التركي الشهير مراد يلدريم أول أمس الخميس، أنه اشترى منزلا فاخرا لزوجته المغربية إيمان الباني ، بغرض الانتقال إليه قريبا.

شوف تيفي

 أعلن الممثل التركي الشهير مراد يلدريم أول أمس الخميس، أنه اشترى منزلا فاخرا لزوجته المغربية إيمان الباني ، بغرض الانتقال إليه قريبا.

 وأفاد الممثل التركي، خلال تصريحات صحفية أدلى بها للموقع التركي « hurriyet » « اشتريت منزلا جديدا بعيدا عن المدينة لكي أبتعد أنا وزوجتي عن صخب المدينة، وصل سعره إلى 4 ملايين دولار ».


وأضاف مراد، أنه أهدى هذا المنزل لزوجته تعبيرا منه عن حبه لها .

 جدير بالذكر، أن مراد وإيمان عقدا قرانهما عام 2016 بتركيا والمغرب بحضور عائلات وأصدقاء الزوجين بالإضافة إلى رجال الصحافة.

‫شوف تيفي

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ثقافة وفنون شوف تيفي مراد يلدريم إيمان الباني منزل

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