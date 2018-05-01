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ها المعقول ...شوفو الأسلحة الخطيرة والمتطورة اللي عطاتها إيران وحزب الله للبوليزاريو واللي فضحات الجزائر .. ''تفاصيل صادمة''

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 14:51 ها المعقول ...شوفو الأسلحة الخطيرة والمتطورة اللي عطاتها إيران وحزب الله للبوليزاريو واللي فضحات الجزائر .. تفاصيل صادمة | بوليتيك
ها المعقول ...شوفو الأسلحة الخطيرة والمتطورة اللي عطاتها إيران وحزب الله للبوليزاريو واللي فضحات الجزائر .. ''تفاصيل صادمة''
استعــرض المغرب جملة من الأدلــة الـدامغة على تورط ثلاثي إيران والجزائـر وحزب الله مع البوليساريو في التآمر على المغرب حيث استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني

"شوف تيفي"

استعــرض المغرب جملة من الأدلــة الـدامغة على تورط ثلاثي إيران والجزائـر وحزب الله مع البوليساريو في التآمر على المغرب حيث استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، النــاطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ، تفاصيل تؤكد تورط حزب الله في إرسال خبراء متفجرات ومؤطرين عسكريين إلى تندوف، وتسليم شحنة أسلحة من طرف قياديين في الحزب الشيعي للمليشيات المسلحة "للبوليساريو" من صنف "سـام9" و "سام 11 " و"ستيرلا".

وتعد هــذه الأسلحة جــد متطورة ، فمن خصائص سام9 وســام 11 أنهما من صناعة الاتحاد السوفيتي السابق، وهو صــاروخ دفاع جــوي تكتيكي متحرك قصير المدى، بطول مترين تقريبا وقطر 12 ســم، وله فتحة جنيحات بالذيل، 34 سـم ، ويزن عند الإطــلاق 30 كلغ، وزن ونوع الرأس الحربي شديد الانفجار متشظ وزنه 5 كلغ. وعدد قواذف منصة الإطلاق 4 يمكن طيها عند المسير، توجه برأس باحث عن الحرارة يصوب بالوسائل البصرية ، وسيلة الدفع، محرك ذو مرحلة واحدة، حسب ما أوردته يومية "العلم" .

وصواريخ ستريلا المضادة للطائرات ، ســرعتها القصوى، 2ماك والمدى الأقصى 8 كلم والمدى الأدنى 560 مترا، بينما الارتفاع الأقصى 5000م، ومداها الفعال 3 كلم على الأقل، وارتفاعها الأدنى 20م، والارتفاع الفعال 900م، معدل الرمي، صاروخ كل 5 ثوان، إلى جانب عربة نظام "سـام9" ومن مواصفاتها الفنية أنها من طراز العربة ب ر د م 2 ــ B R D M 2ـ ، طولها 5.75 م، وعرضها 2.35م مع ارتفاع 2.31م ، والسرعة القصوى على الطرق 100كلم، والسرعة القصوى في الماء10 كلم/ساعة، والمدى الأقصى على الطرق 750 كلم، ومهمتها اجتياز الخنادق 1.25م.

هـــذا وأكد "مصطفى الخلفي"، عقب انعقــاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، يوم الخميس أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران يعتبر قرارا سياديا مغربيا، تم في إطار ثنائي صرف وبناء على أدلة ملموسة، كاشفا أن هناك أدلة كذلك على تورط عضو بالسفارة الإيرانية بالجزائر في تسهيل الاتصالات واللقاءات وتوفير كل التسهيلات اللوجستيكية لمسؤولين عسكريين بحزب الله من أجل التوجــه إلى تندوف ولقاء مسؤولي البوليساريو.

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