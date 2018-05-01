 بالفيديو..الدوك الصمد: ''سأتطوع لعلاج التلميذ لي تعرض للتعذيب على يد قائد بطنجة'' ﻿
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بالفيديو..الدوك الصمد: ''سأتطوع لعلاج التلميذ لي تعرض للتعذيب على يد قائد بطنجة''

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 14:23 بالفيديو..الدوك الصمد: سأتطوع لعلاج التلميذ لي تعرض للتعذيب على يد قائد بطنجة | مجتمع
بالفيديو..الدوك الصمد: ''سأتطوع لعلاج التلميذ لي تعرض للتعذيب على يد قائد بطنجة''
أعلن الطبيب النفسي ''الدوك صمد''، عن تطوعه من أجل علاج التلميذ ''إبراهيم'' الذي يتهم قائد سلطة بمدينة طنجة بالاعتداء عليه، ما تسبب له في إعاقة ذهنية وحركية.

 ''شوف تيفي''

أعلن الطبيب النفسي ''الدوك صمد''، عن تطوعه من أجل علاج التلميذ ''إبراهيم'' الذي يتهم قائد سلطة بمدينة طنجة بالاعتداء عليه، ما تسبب له في إعاقة ذهنية وحركية.

 وطالب ''الدوك صمد'' ساكنة مدينة طنجة بمده بمعلومات حول التلميذ ''إبراهيم'' الذي يحتاج لعلاج نفسي ولكلمة طيبة، مشددا على أنه يرغب في مساعدته مجانا، مشيرا إلى أنه ''ولد الشعب'' ولهذا فهو يرغب في تقديم يد المساعدة إلى الشاب ''إبراهيم''.

 وأكد ''الدوك صمد'' على أنه سيكرس مهنته من أجل خدمة ''الإنسانية'' وترك البصمة، مشيرا إلى أنه لا يبحث عن الشهرة كبعض الأشخاص.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، أفادت بأنه تم في خطوة احترازية توقيف قائد الملحقة الإدارية 12 بمغوغة، عن مزاولة مهامه وإلحاقه بمصالح عمالة طنجة أصيلة بدون مهمة في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية في موضوع الاتهامات التي وجهها الشاب ''إبراهيم'' له ولبعض عناصر القوات المساعدة بتعنيفه في أحد أحياء مدينة طنجة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مدينة طنجة الدوك صمد ولد الشعب القوات المساعدة

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