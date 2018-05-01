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مقاطعون ولكن...!

تزامنا مع ''حملة المقاطعة'' ...دعــم مباشر للفقراء بـ1400 درهم شهريا وهاشنو دارو للأغنياء والبوطة غادي تولي ب 80 درهم

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 13:49 تزامنا مع حملة المقاطعة ...دعــم مباشر للفقراء بـ1400 درهم شهريا وهاشنو دارو للأغنياء والبوطة غادي تولي ب 80 درهم | مجتمع
تزامنا مع ''حملة المقاطعة'' ...دعــم مباشر للفقراء بـ1400 درهم شهريا وهاشنو دارو للأغنياء والبوطة غادي تولي ب 80 درهم
في ســابقة من نوعها تتجه الحكومة خلال الشهور المقبلة ، إلى تعويض صندوق المقاصة الذي تستفيد منه الشركات والأغنياء بصندوق التكافل الــعــائلي ، ويظهــر ذلك جليا بعدما صــادق المجلس الحكومي في

''شــوف تيفي''

في ســابقة من نوعها تتجه الحكومة خلال الشهور المقبلة ، إلى تعويض صندوق المقاصة الذي تستفيد منه الشركات والأغنياء بصندوق التكافل الــعــائلي ، ويظهــر ذلك جليا بعدما صــادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي الخميس الماضي على المرسوم الجديد ، والذي يتم بموجبه فتح الباب أمام النســاء المتزوجات المعوزات للاستفادة من تعويضات هـذا الصندوق الاجتماعي وهي المبادرة التي طالما دافعت عنها أحزاب الأغلبية في وقت سابق داخل قبة البرلمان .

وفي هــذا الصدد فالبرنامج الحكومي يعمل على حــذف الدعم الموجه للبوطا في 2020، وهو ما سيؤدي إلى رفع سعرها من الحجم الكبير إلى 80 درهما، عوض 40، كما سيروم حذف المقاصة إلى إعطاء الدعم المباشر للفئات الفقيرة والمتوسطة وهو ما سيسعد الفقراء.

وفي ذات السياق قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي بــاسم الحكومة ، في ندوته التي أعقبــت اجتماع المجلس الحكومي، ''إن الصندوق الذي أحدث بأمـر ملكي ، وكان ينــص على تعويض النساء الأرامل والمطلقات، سيــتم توسيعه بموجب المرسوم الجديد ، ليشمــل النســاء المعوزات ، والأولاد المستحقين للنفقة ، خــلال العلاقــة الزوجية وبعــدهــا ''، على حد قوله.

هـــذا وعلى غرار ما كان يريد ''عبد الإله ابن كيران'' القيام به ،تستعد حكــومة سعد الدين العثماني ، إلى حذف الدعــم المــوجه للبوطــا في 2020، طبقا للبرنامج الحكومي ، والذي شــدد بقوة على إلغـــاء صندوق المقاصة الذي تستفيــد منه الشركــات والأغنياء أكثر من الفقراء، تدريجيا بإخــراج المواد المدعمة الثلاث المتبقية .
وجدير بالذكر أن هـذه القرارات تأتي في الوقت الذي تعرف وسـائل التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' حملة واسعة يطالب من خلالها العديد من النشطاء مقاطعة بعض المنتوجات ، والتي لقيت بدورها تفاعلا وتجاوبا كبيرا في الأوساط الاجتماعية المغربية.

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شوف تيفي المغرب الحكومة العثماني المقاطعة البوطا

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