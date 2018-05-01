بالفيديو..الشيخ الفيزازي: ''صحاب ماصايمينش والإفطار العلني برمضان يمارسون اللواط ويصنعون الإرهاب'' ﻿

عبر الشيخ محمد الفيزازي، في تصريح لـ ''شوف تيفي'' يومه السبت 5 ماي 2018، عن غضبه الشديد من ظهور دعوات أخرى، قبل أيام من شهر رمضان الكريم، من أجل مقاطعة الصيام تحت شعار ''ماصايمينش'' والإفطار العلني.

''شوف تيفي'': إسماعيل.طيون

عبر الشيخ محمد الفيزازي، في تصريح لـ ''شوف تيفي'' يومه السبت 5 ماي 2018، عن غضبه الشديد من ظهور دعوات أخرى، قبل أيام من شهر رمضان الكريم، من أجل مقاطعة الصيام تحت شعار ''ماصايمينش'' والإفطار العلني.

ووصف الفيزازي أصحاب دعوة ''ماصايمينش'' بالمتمردين على الشرع والقانون والمجتمع المغربي، لأنهم يرغبون في استفزاز المشاعر الدينية للمغاربة، ويمثلون فتيل الفتنة، مشيرا إلى أن القانون المغربي واضح ويجب أن يطبق بالحرف على أصحاب هذه الدعوة.

وشدد الفيزازي على أن الحرية التي يطالبون بها مجرد ''كذب''، مبرزا أن ''صحاب ماصايمينش'' لا تنقصهم الحرية لأنهم ''يفطرون'' ''يمارسون اللواط''، ويرتدون ما يشاءون من ملابس، ولا أحد تجسس عليهم، إلا أن ما يسعون إليه بعيد عن الحرية، يرغبون من خلاله في شرعنة ''الفتنة'' وشرعنة التمرد على الإسلام، ويريدون قوانين يخرقون بها المواثيق الدينية، وقطع الوشائج الإيمانية التي تجمع الشعب المغربي.

وأكد أن ''صحاب ماصايمينش'' ضد ثوابت الأمة، ولهذا لا يجب المداهنة أو المهادنة معهم، بل يجب الوقوف بقوة وصرامة في وجه هؤلاء الذين يستغلون اقتراب شهر رمضان للخروج بشعارات يهدفون من خلالها إلى إثارة الفتنة والبلبة والاستفزازات وصناعة الإرهاب، موضحا أن هناك طرفا آخر يغالي في الدين ويتطرفون في التعبد، سيكون لهم موقف العنف والإرهاب واستعمال شريعة الشارع وسلطة الشارع للرد على ''صحاب ماصايمينش'' وهو الأمر الذي لا ينبغي أن يقع فيه ''المتدينون'' مع أصحاب دعوات الإفطار العلني.