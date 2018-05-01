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حصري وبالفيديو.. لاعب من الكونغو الديمقراطية ويمارس بالدوري البلجيكي يقترب من الرجاء البيضاوي

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 13:16 حصري وبالفيديو.. لاعب من الكونغو الديمقراطية ويمارس بالدوري البلجيكي يقترب من الرجاء البيضاوي | سبور
حصري وبالفيديو.. لاعب من الكونغو الديمقراطية ويمارس بالدوري البلجيكي يقترب من الرجاء البيضاوي
علمت شوف سبور من مصادر موثوق بها أن إدارة نادي الرجاء دخلت في مفاوضات جادة مع اللاعب كيلي مبومبو من الكونغو الديمقراطية للفوز بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

شوف سبور : رشيد محمودي

علمت شوف سبور من مصادر موثوق بها أن إدارة نادي الرجاء دخلت في مفاوضات جادة مع اللاعب كيلي مبومبو من الكونغو الديمقراطية للفوز بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت ذات المصادر، أن اللاعب يبلغ من العمر 21 سنة وقد قدم مستويات جيدة رفقة فريقه بيرشوت البلجيكي، موضحة أن غاريدو وخلال رؤية شريط فيديو خاص بالتقنيات التي يتمتع بها عبر عن إعجابه الكبير بقدرات اللاعب.

ومن المنتظر أن يحسم الفريق خلال الأيام المقبلة في العرض الذي سيتقدم به اللاعب قصد الفوز بخدماته بداية من الموسم المقبل.

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