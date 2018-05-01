الوداد الرياضي يفتقد 3 لاعيبن قبل مواجهة ماميلودي صان داونز ﻿

"شوف سبور"
كشفت مصادر مطلعة لـ"شوف سبور" أن فريق الوداد الرياضي، سيفتقد كلا من عبداللطيف نصير و زكرياء الهاشيمي و الشيخ كومارا، خلال مواجهة ماميلودي صان داونز برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة عصبة الأبطال الإفريقية، بسبب الإصابة.
و من المرتقب أن يعتمد المدرب التونسي فوزي البنزرتي، على كل من بدر كادرين في الجهة اليسرى، و محمد الناهيري في الجهة اليمنى، و عبدالحميد الكوثري كمدافع أوسط.
ويذكر أن الوداد سيواجه ماميلودي صن داونز، اليوم السبت ابتداء من الساعة الثامنة مساء، على أرضية ملعب لوفتوس فيرسفيلد، بمدينة بريتوريا الجنوب إفريقية.