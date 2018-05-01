 الوداد الرياضي يفتقد 3 لاعيبن قبل مواجهة ماميلودي صان داونز ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو الهدف الثاني لـ تي بي مازيمبي أمام وفاق سطيف الجزائري من ضربة جزاء | بووز

شاهد بالفيديو الهدف الثاني لـ تي بي مازيمبي أمام وفاق سطيف الجزائري من ضربة جزاء

شاهد بالفيديو هدف التعادل لوفاق سطيف الجزائري أمام تي بي مازيمبي | بووز

شاهد بالفيديو هدف التعادل لوفاق سطيف الجزائري أمام تي بي مازيمبي

شاهد بالفيديو الهدف الأول لـ تي بي مازيمبي الرائع في مرمى وفاق سطيف الجزائري | بووز

شاهد بالفيديو الهدف الأول لـ تي بي مازيمبي الرائع في مرمى وفاق سطيف الجزائري

عاجل وبالفيديو..حريق مهول بمدينة تمارة..وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..حريق مهول بمدينة تمارة..وهذه هي الحصيلة

تزامنا مع حملة المقاطعة ...دعــم مباشر للفقراء بـ1400 درهم شهريا وهاشنو دارو للأغنياء والبوطة غادي تولي ب 80 درهم | مجتمع

تزامنا مع ''حملة المقاطعة'' ...دعــم مباشر للفقراء بـ1400 درهم شهريا وهاشنو دارو للأغنياء والبوطة غادي

بث مباشر : تي بي مازيمبي - وفاق سطيف الجزائري | بووز

بث مباشر : تي بي مازيمبي - وفاق سطيف الجزائري

بالفيديو..الشيخ الفيزازي: صحاب ماصايمينش والإفطار العلني برمضان يمارسون اللواط ويصنعون الإرهاب | مجتمع

بالفيديو..الشيخ الفيزازي: ''صحاب ماصايمينش والإفطار العلني برمضان يمارسون اللواط ويصنعون الإرهاب''

بث مباشر : تي بي مازيمبي - وفاق سطيف الجزائري | دوري أبطال أفريقيا | بووز

بث مباشر : تي بي مازيمبي - وفاق سطيف الجزائري | دوري أبطال أفريقيا

فضيحة وبالفيديو.. سائق طاكسي تحرش بسيدة وشوهاتو | منوعات

فضيحة وبالفيديو.. سائق طاكسي تحرش بسيدة وشوهاتو

مقاطعون ولكن...!

الوداد الرياضي يفتقد 3 لاعيبن قبل مواجهة ماميلودي صان داونز

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 13:15 الوداد الرياضي يفتقد 3 لاعيبن قبل مواجهة ماميلودي صان داونز | سبور
الوداد الرياضي يفتقد 3 لاعيبن قبل مواجهة ماميلودي صان داونز
كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور'' أن فريق الوداد الرياضي، سيفتقد كلا من عبداللطيف نصير و زكرياء الهاشيمي و الشيخ كومارا، خلال مواجهة ماميلودي صان داونز برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة عصبة

  "شوف سبور"

 كشفت مصادر مطلعة لـ"شوف سبور" أن فريق الوداد الرياضي، سيفتقد كلا من عبداللطيف نصير و زكرياء الهاشيمي و الشيخ كومارا، خلال مواجهة ماميلودي صان داونز برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة عصبة الأبطال الإفريقية، بسبب الإصابة.

و من المرتقب أن يعتمد المدرب التونسي فوزي البنزرتي، على كل من بدر كادرين في الجهة اليسرى، و محمد الناهيري في الجهة اليمنى، و عبدالحميد الكوثري كمدافع أوسط.

ويذكر أن الوداد سيواجه ماميلودي صن داونز، اليوم السبت ابتداء من الساعة الثامنة مساء، على أرضية ملعب لوفتوس فيرسفيلد، بمدينة بريتوريا الجنوب إفريقية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الوداد الرياضي عبداللطيف نصير و زكرياء الهاشيمي و الشيخ كومارا ما ميلودي صان داونز

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصري وبالفيديو.. لاعب من الكونغو الديمقراطية ويمارس بالدوري البلجيكي يقترب من الرجاء البيضاوي | سبور

حصري وبالفيديو.. لاعب من الكونغو الديمقراطية ويمارس بالدوري البلجيكي يقترب من الرجاء البيضاوي

أسماء جديدة باللائحة الأولية لرونار | سبور

أسماء جديدة باللائحة الأولية لرونار

خطير.. جمعية مولودية أسا تتوفر على تسجيلات صوتية تؤكد تهاون لاعبي الاتحاد البيضاوي | سبور

خطير.. جمعية مولودية أسا تتوفر على تسجيلات صوتية تؤكد تهاون لاعبي الاتحاد البيضاوي

بالصور ... بعد الاعتداء الخطير الذي تعرضوا له..لاعبو الرجاء يخوضون أول حصة تدربيبة بحضور السفري | سبور

بالصور ... بعد الاعتداء الخطير الذي تعرضوا له..لاعبو الرجاء يخوضون أول حصة تدربيبة بحضور السفري

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. كرافاطا وسلمى رشيد في أغنية جديدة عن المنتخب الوطني بعنوان الطريق إلى روسيا | قنوات أخرى
منذ 1 دقيقة

بالفيديو.. كرافاطا وسلمى رشيد في أغنية جديدة عن المنتخب الوطني بعنوان الطريق إلى روسيا

بالفيديو...بغيت حقي: عندي سبعة ديال الوليدات سلفت 4 ديال المليون باش نشري الدار داوهالي وخلاوني على الضس | حالة خاصة

بالفيديو...بغيت حقي: عندي سبعة ديال الوليدات سلفت 4 ديال المليون باش نشري الدار داوهالي وخلاوني على الضس

الشيخ الفيزازي: صحاب ماصايمينش والإفطار العلني برمضان يمارسون اللواط ويصنعون الإرهاب | تسجيلات صوتية

الشيخ الفيزازي: ''صحاب ماصايمينش والإفطار العلني برمضان يمارسون اللواط ويصنعون الإرهاب''

بالفيديو..الكوميدي غسان محيح فعرسو ..شوفو كيفاش دخل هو و العروسة لقاعة الأفراح | بــووز

بالفيديو..الكوميدي غسان محيح فعرسو ..شوفو كيفاش دخل هو و العروسة لقاعة الأفراح

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو الهدف الثاني لـ تي بي مازيمبي أمام وفاق سطيف الجزائري من ضربة جزاء | بووز
منذ 5 دقائق

شاهد بالفيديو الهدف الثاني لـ تي بي مازيمبي أمام وفاق سطيف الجزائري من ضربة جزاء

شاهد بالفيديو هدف التعادل لوفاق سطيف الجزائري أمام تي بي مازيمبي | بووز

شاهد بالفيديو هدف التعادل لوفاق سطيف الجزائري أمام تي بي مازيمبي

شاهد بالفيديو الهدف الأول لـ تي بي مازيمبي الرائع في مرمى وفاق سطيف الجزائري | بووز

شاهد بالفيديو الهدف الأول لـ تي بي مازيمبي الرائع في مرمى وفاق سطيف الجزائري

عاجل وبالفيديو..حريق مهول بمدينة تمارة..وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..حريق مهول بمدينة تمارة..وهذه هي الحصيلة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.