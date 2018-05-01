الوداد الرياضي يفتقد 3 لاعيبن قبل مواجهة ماميلودي صان داونز ﻿

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور'' أن فريق الوداد الرياضي، سيفتقد كلا من عبداللطيف نصير و زكرياء الهاشيمي و الشيخ كومارا، خلال مواجهة ماميلودي صان داونز برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة عصبة

"شوف سبور"

كشفت مصادر مطلعة لـ"شوف سبور" أن فريق الوداد الرياضي، سيفتقد كلا من عبداللطيف نصير و زكرياء الهاشيمي و الشيخ كومارا، خلال مواجهة ماميلودي صان داونز برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة عصبة الأبطال الإفريقية، بسبب الإصابة.

و من المرتقب أن يعتمد المدرب التونسي فوزي البنزرتي، على كل من بدر كادرين في الجهة اليسرى، و محمد الناهيري في الجهة اليمنى، و عبدالحميد الكوثري كمدافع أوسط.

ويذكر أن الوداد سيواجه ماميلودي صن داونز، اليوم السبت ابتداء من الساعة الثامنة مساء، على أرضية ملعب لوفتوس فيرسفيلد، بمدينة بريتوريا الجنوب إفريقية.