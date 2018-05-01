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أسماء جديدة باللائحة الأولية لرونار

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 12:52 أسماء جديدة باللائحة الأولية لرونار | سبور
أسماء جديدة باللائحة الأولية لرونار
وضع الناخب الوطني،الفرنسي هيرفي رونار، كلا من نبيل الزهر وسفيان كيين ويونس عبد الحميد في اللائحة الأولية المزمع إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم في أجل أقصاه الرابع عشر من الشهر المقبل.

شوف سبور

 وضع الناخب الوطني،الفرنسي هيرفي رونار، كلا من نبيل الزهر وسفيان كيين ويونس عبد الحميد في اللائحة الأولية المزمع إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم في أجل أقصاه الرابع عشر من الشهر المقبل.

ووفق ما ذكرته يومية المساء في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، فإن اللائحة الأولية تضم جميع الأسماء التي خاضت نهائيات كأس أمم إفريقيا الغابون 2017 وكذلك التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم روسيا 2018.

وأَضافت المصادر ذاتها، أن إضافة الأسماء الثلاثة المذكورة يأتي كمكافأة لهم عن الموسم الكروي الجيد المقدم من قبلهم.

 

‫شوف تيفي

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وأوقعت قرعة المونديال منتخب المغرب في المجموعة الثانية بجوار إسبانيا والبرتغال وإيران.

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