خطير.. جمعية مولودية أسا تتوفر على تسجيلات صوتية تؤكد تهاون لاعبي الاتحاد البيضاوي ﻿

كشف مهدي زديدات الكاتب العام لفريق جمعية مولودية آسا، الممارس في قسم الهواة، اليوم السبت، أنه تقدم بدفوعات خطيرة تؤكد أن لاعبي فريق الاتحاد البيضاوي تهاونوا خلال مباراتهم أمام فريق نجم الشباب

" شوف سبور"

كشف مهدي زديدات الكاتب العام لفريق جمعية مولودية آسا، الممارس في قسم الهواة، اليوم السبت، أنه تقدم بدفوعات خطيرة تؤكد أن لاعبي فريق الاتحاد البيضاوي تهاونوا خلال مباراتهم أمام فريق نجم الشباب بأمر من رئيس النادي.

وأكد الكاتب العام في حديث لـ " شوف سبور"، أنه يتوفر على تسجيلات صوتية تؤكد أن اللاعبين توصلوا بتعليمات خاصة من طرف رئيس فريقهم الشيء الذي تسبب في هزيمتهم أمام فريق نجم الشباب والذي تسبب بدوره في نزول فريق مولودية آسا للقسم الثاني هواة.

وتابع قائلا :" كل الدلائل موجودة لدى لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأتحفظ على نشرها لوسائل الإعلام في انتظار أن يتم اتخاذ القرارات الصارمة في حق هذه التلاعبات".