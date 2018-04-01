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فضيحة وبالفيديو.. سائق طاكسي تحرش بسيدة وشوهاتو | منوعات

فضيحة وبالفيديو.. سائق طاكسي تحرش بسيدة وشوهاتو

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فضيحة وبالفيديو.. سائق طاكسي تحرش بسيدة وشوهاتو

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 12:35 فضيحة وبالفيديو.. سائق طاكسي تحرش بسيدة وشوهاتو | منوعات
فضيحة وبالفيديو.. سائق طاكسي تحرش بسيدة وشوهاتو
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأسبوع الجاري ، هاشتاغ ''لحمنا مش رخيص'' وذلك على خلفية انتشار مقاطع فيديو، تظهر سيدة تصرخ غضبا في وجه سائق سيارة أجرة، وهي تتهمه بالتحرش الجنسي بها.

"شوف تيفي"

 تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأسبوع الجاري ، هاشتاغ "لحمنا مش رخيص" وذلك على خلفية انتشار مقاطع فيديو، تظهر سيدة تصرخ غضبا في وجه سائق سيارة أجرة، وهي تتهمه بالتحرش الجنسي بها.

وحسب موقع قناة "روسيا اليوم" فإن السيدة قامت بصفع السائق واتهمته بوضع يده على رجلها أثناء جلوسها إلى جانبه، وتحفظت على مفتاح السيارة، قبل أن تقوده إلى مركز الشرطة وتحرر بلاغا ضده بتهمة التحرش.

وأشار الموقع الروسي إلى أن ردود الأفعال حول الحادثة تباينت بين النشطاء ، حيث شكك البعض في صحة الفيديو، مطالبين بالتريث وعدم إصدار الأحكام المسبقة لحين ظهور الحقيقة، بينما أعرب قسم آخر من النشطاء عن سعادتهم وفخرهم برد فعل السيدة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الشرطة النشطاء الفيديو سيارة الأجرة الطاكسي

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