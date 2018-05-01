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ســـار وهـام للمغاربة الراغبين في العمل..110 منصب شغل بدولة الإمارات المتحدة براتب يصل إلى 7500 درهم ..وهـذه هي الشروط المطلوبة

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 12:12 ســـار وهـام للمغاربة الراغبين في العمل..110 منصب شغل بدولة الإمارات المتحدة براتب يصل إلى 7500 درهم ..وهـذه هي الشروط المطلوبة | مجتمع
ســـار وهـام للمغاربة الراغبين في العمل..110 منصب شغل بدولة الإمارات المتحدة براتب يصل إلى 7500 درهم ..وهـذه هي الشروط المطلوبة
أعلنت الشركة المغربية للاستشارات والخدمات عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك armelgroup1 عن عرض عمل بدولة الإمارات العربية المتحدة يهم تشغيل 110 شابا كحارس أمن خاص براتب يصل إلى 7500 درهم مغربي، بالإضافة إلى

"شـوف تيفي"

أعلنت الشركة المغربية للاستشارات والخدمات عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك armelgroup1 عن عرض عمل بدولة الإمارات العربية المتحدة يهم تشغيل 110 شابا كحارس أمن خاص براتب يصل إلى 7500 درهم مغربي، بالإضافة إلى السكن والمواصلات والتغطية الصحية مجانا .

وأكدت الشركة بأن على الراغبين في التقدم إلى هذه الوظيفة التوفر على الشروط التالية: السن 21 سنة فما فوق؛ الطول 1.70 متر فما فوق؛ شهادة الباكالوريا أو ديبلوم (العمل بإمارة أبوظبي)؛ الأولى إعدادي فما فوق (العمل بإمارة دبي).

وكشفت ذات الشركة أنه على الراغبين في الاستفادة من هذه الوظيفة التواصل عبر الأرقام التالية: 06.16.16.16.16 (واتس اب) ، 05.22.78.45.45(اتصالات) يليها تقديم ملف الترشيح في مقر الشركة: رقم 91 "رومبوان" مسجد الكرعاني المستقبل - سيدي معروف الدار البيضاء. أوقات عمل الشركة: من الاثنين إلى الجمعة من 9:00 إلى 12:00 من 14:00 إلى 17:00.

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