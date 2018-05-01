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عاجل..هذا ما تقرر في حق القايد المتهم بالاعتداء على تلميذ بطنجة والتسبب في إصابته بعاهة ذهنية وحركية

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 12:00 عاجل..هذا ما تقرر في حق القايد المتهم بالاعتداء على تلميذ بطنجة والتسبب في إصابته بعاهة ذهنية وحركية | حوادث و حقوق
عاجل..هذا ما تقرر في حق القايد المتهم بالاعتداء على تلميذ بطنجة والتسبب في إصابته بعاهة ذهنية وحركية
أكدت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ، يومه السبت 5 ماي 2018، في بلاغ لها خاص بالاعتداء على تلميذ، أنها قررت وعلى إثر التحقيق الذي أمرت النيابة العامة بطنجة بفتحه في موضوع الاتهامات

"شوف تيفي"

أكدت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ، يومه السبت 5 ماي 2018، في بلاغ لها خاص بالاعتداء على تلميذ، أنها قررت وعلى إثر التحقيق الذي أمرت النيابة العامة بطنجة بفتحه في موضوع الاتهامات التي وجهها الشاب (أ.ب) لقائد الملحقة الإدارية 12 بمغوغة وبعض عناصر القوات المساعدة، بتعنيفه في أحد أحياء مدينة طنجة، يوم 21 أبريل الماضي، وفي خطوة احترازية توقيف القائد عن مزاولة مهامه وإلحاقه بمصالح عمالة طنجة أصيلة بدون مهمة.

وأوضحت الجهة في بلاغها الذي توصلت به "شوف تيفي" أنها ستنتظر ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن والدي التلميذ، أكدا في تصريح لـ "شوف تيفي" أن القائد المتهم، اعتدى على ابنهما ما تسبب في إصابته بإعاقة عقلية وجسدية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي طنجة النيابة العامة القائد المتهم

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