بالصور ... بعد الاعتداء الخطير الذي تعرضوا له..لاعبو الرجاء يخوضون أول حصة تدربيبة بحضور السفري ﻿

يخوض اليوم السبت ، فريق الرجاء الرياضي، حصة تدريبية مفتوحة في وجه وسائل الإعلام، استعدادا لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي، برسم أولى مباريات دور المجموعات كأس الاتحاد الإفريقي.

"شوف سبور"

يخوض اليوم السبت ، فريق الرجاء الرياضي، حصة تدريبية مفتوحة في وجه وسائل الإعلام، استعدادا لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي، برسم أولى مباريات دور المجموعات كأس الاتحاد الإفريقي.

وعرفت هذه الحصة، تواجد المدرب المساعد يوسف السفري، الذي تعاقد معه الفريق الأخضر، يوم أمس الجمعة، لمساعدة المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، في أول حصة تدريبية له، حيث تم تقديمه للاعبين.

وسبق ليوسف السفري أن لعب للرجاء ولمجموعة من الأندية العالمية ، كما دافع عن ألوان المنتخب الوطني لعدة سنوات، كما سبق له أن شغل منصب مدرب مساعد لفريق الدفاع الحسني الجديدي.

ويذكر أن لاعبي فريق الرجاء الرياضي يخوضون أول حصة تدريبية لهم، بعد واقعة الاعتداء الذي تعرضت له حافلة الفريق وهي في طريقها إلى مدينة الدار البيضاء، بعد خسارتهم بثلاثة أهداف لهدف واحد لحساب مؤجل الجولة 24 من البطولة الاحترافية ، يوم الأربعاء الماضي.