إدارة الفتح الرباطي تشترط مليار سنتيم لانتقال نجمها للدوري الفرنسي ﻿

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن مسؤولي فريق الفتح الرباطي، اشترطوا على مسؤولي ديجون الفرنسي، مليار سنتيم، لضم المدافع الفتحاوي نايف أكرد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

''شوف سبور''

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن مسؤولي فريق الفتح الرباطي، اشترطوا على مسؤولي ديجون الفرنسي، مليار سنتيم، لضم المدافع الفتحاوي نايف أكرد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مسؤولو الفريق الفرنسي، قد عرضوا بداية الاسبوع الجاري على إدارة الفريق الرباطي، حوالي 600 مليون سنتيم، للتعاقد مع أكرد إلا أنهم رفضوا العرض جملة و تفصيلا.

وكان موفدون من الفريق الفرنسي قد عبروا عن إعجابهم بمؤهلات اللاعب الفتحاوي خلال مباراتهم أمام الكوكب المراكشي .

ويذكر أن نايف أكرد يعد واحدا من بين أبرز اللاعبين الذين تألقوا بشكل كبير خلال الموسم الماضي، علما أنه توج رفقة المنتخب المحلي بلقب الكأس الإفريقية للاعبين المحليين.