 إدارة الفتح الرباطي تشترط مليار سنتيم لانتقال نجمها للدوري الفرنسي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضيحة وبالفيديو.. سائق طاكسي تحرش بسيدة وشوهاتو | منوعات

فضيحة وبالفيديو.. سائق طاكسي تحرش بسيدة وشوهاتو

ســـار وهـام للمغاربة الراغبين في العمل..110 منصب شغل بدولة الإمارات المتحدة براتب يصل إلى 7500 درهم ..وهـذه هي الشروط المطلوبة | مجتمع

ســـار وهـام للمغاربة الراغبين في العمل..110 منصب شغل بدولة الإمارات المتحدة براتب يصل إلى 7500 درهم

عاجل..هذا ما تقرر في حق القايد المتهم بالاعتداء على تلميذ بطنجة والتسبب في إصابته بعاهة ذهنية وحركية | حوادث و حقوق

عاجل..هذا ما تقرر في حق القايد المتهم بالاعتداء على تلميذ بطنجة والتسبب في إصابته بعاهة ذهنية

بالفيديو..مشجع تحرش جنسيا بمذيعة على الهواء مباشرة..شوفو كيفاش كان رد الفعل ديالها | بووز

بالفيديو..مشجع تحرش جنسيا بمذيعة على الهواء مباشرة..شوفو كيفاش كان رد الفعل ديالها

حضــيو راسكم.. تناول الأسبرين يوميا خطير جدا على الرجال | مجتمع

حضــيو راسكم.. تناول الأسبرين يوميا ''خطير جدا'' على الرجال

مقدم جزائري : الدفاع الحسني الجديدي ليس فريق كبير بحجم الرجاء و الوداد... و التعادل أمام الجديدة نتيجة سلبية بالنسبة للمولودية | بووز

مقدم جزائري : الدفاع الحسني الجديدي ليس فريق كبير بحجم الرجاء و الوداد... و التعادل أمام الجديدة

عبد الحق الخيام: عودة المغاربة الذين قاتلوا تحت راية تنظيم الدولة الإسلامية تشكل خطرا حقيقيا | بوليتيك

عبد الحق الخيام: ''عودة المغاربة الذين قاتلوا تحت راية تنظيم الدولة الإسلامية تشكل خطرا حقيقيا''

مثير..سابقة: بناء كنائس بالسعودية باتفاق مع الفاتيكان | دولي

مثير..سابقة: بناء كنائس بالسعودية باتفاق مع الفاتيكان

عاجل..قبل المونديال: نايضة قرطاس بروسيا..وهذه هي الحصيلة | دولي

عاجل..قبل المونديال: نايضة قرطاس بروسيا..وهذه هي الحصيلة

مقاطعون ولكن...!

إدارة الفتح الرباطي تشترط مليار سنتيم لانتقال نجمها للدوري الفرنسي

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 11:24 إدارة الفتح الرباطي تشترط مليار سنتيم لانتقال نجمها للدوري الفرنسي | سبور
إدارة الفتح الرباطي تشترط مليار سنتيم لانتقال نجمها للدوري الفرنسي
كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن مسؤولي فريق الفتح الرباطي، اشترطوا على مسؤولي ديجون الفرنسي، مليار سنتيم، لضم المدافع الفتحاوي نايف أكرد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

''شوف سبور''

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن مسؤولي فريق الفتح الرباطي، اشترطوا على مسؤولي ديجون الفرنسي، مليار سنتيم، لضم المدافع الفتحاوي نايف أكرد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مسؤولو الفريق الفرنسي، قد عرضوا بداية الاسبوع الجاري على إدارة الفريق الرباطي، حوالي 600 مليون سنتيم، للتعاقد مع أكرد إلا أنهم رفضوا العرض جملة و تفصيلا.

وكان موفدون من الفريق الفرنسي قد عبروا عن إعجابهم بمؤهلات اللاعب الفتحاوي خلال مباراتهم أمام الكوكب المراكشي .

ويذكر أن نايف أكرد يعد واحدا من بين أبرز اللاعبين الذين تألقوا بشكل كبير خلال الموسم الماضي، علما أنه توج رفقة المنتخب المحلي بلقب الكأس الإفريقية للاعبين المحليين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الفتح الرباطي ديجون الفرنسي نايف أكرد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الوداد الرياضي يفتقد 3 لاعيبن قبل مواجهة ماميلودي صان داونز | سبور

الوداد الرياضي يفتقد 3 لاعيبن قبل مواجهة ماميلودي صان داونز

أسماء جديدة باللائحة الأولية لرونار | سبور

أسماء جديدة باللائحة الأولية لرونار

خطير.. جمعية مولودية أسا تتوفر على تسجيلات صوتية تؤكد تهاون لاعبي الاتحاد البيضاوي | سبور

خطير.. جمعية مولودية أسا تتوفر على تسجيلات صوتية تؤكد تهاون لاعبي الاتحاد البيضاوي

بالصور ... بعد الاعتداء الخطير الذي تعرضوا له..لاعبو الرجاء يخوضون أول حصة تدربيبة بحضور السفري | سبور

بالصور ... بعد الاعتداء الخطير الذي تعرضوا له..لاعبو الرجاء يخوضون أول حصة تدربيبة بحضور السفري

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..الكوميدي غسان محيح فعرسو ..شوفو كيفاش دخل هو و العروسة لقاعة الأفراح | بــووز
منذ 22 دقيقة

بالفيديو..الكوميدي غسان محيح فعرسو ..شوفو كيفاش دخل هو و العروسة لقاعة الأفراح

وداعا للاختناق المروري بالدارالبيضاء..5 دراهم للساعة و حط طوموبيلتك تحت شوارع العاصمة الاقتصادية بكل أمــان | روبورتاج

وداعا للاختناق المروري بالدارالبيضاء..5 دراهم للساعة و حط طوموبيلتك تحت شوارع العاصمة الاقتصادية بكل أمــان

صـــادم و بالفيديو..2 خوتو دخلوه الحبس و قطعو عليه الضــو فكازا | حالة خاصة

صـــادم و بالفيديو..2 خوتو دخلوه الحبس و قطعو عليه الضــو فكازا

مدير مدرسة ابتدائية بوجدة أنجاد يرد على ادعاءات والد التلميذ اللي تهرس من رجليه..تبعنا حالة التلميذ منين طاح حتى خدا التعويضات ديالو | بــووز

مدير مدرسة ابتدائية بوجدة أنجاد يرد على ادعاءات والد التلميذ اللي تهرس من رجليه..تبعنا حالة التلميذ منين طاح حتى خدا التعويضات ديالو

﻿

آخر المستجدات

فضيحة وبالفيديو.. سائق طاكسي تحرش بسيدة وشوهاتو | منوعات
منذ 39 دقيقة

فضيحة وبالفيديو.. سائق طاكسي تحرش بسيدة وشوهاتو

ســـار وهـام للمغاربة الراغبين في العمل..110 منصب شغل بدولة الإمارات المتحدة براتب يصل إلى 7500 درهم ..وهـذه هي الشروط المطلوبة | مجتمع

ســـار وهـام للمغاربة الراغبين في العمل..110 منصب شغل بدولة الإمارات المتحدة براتب يصل إلى 7500 درهم

عاجل..هذا ما تقرر في حق القايد المتهم بالاعتداء على تلميذ بطنجة والتسبب في إصابته بعاهة ذهنية وحركية | حوادث و حقوق

عاجل..هذا ما تقرر في حق القايد المتهم بالاعتداء على تلميذ بطنجة والتسبب في إصابته بعاهة ذهنية

بالفيديو..مشجع تحرش جنسيا بمذيعة على الهواء مباشرة..شوفو كيفاش كان رد الفعل ديالها | بووز

بالفيديو..مشجع تحرش جنسيا بمذيعة على الهواء مباشرة..شوفو كيفاش كان رد الفعل ديالها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.