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حضــيو راسكم.. تناول الأسبرين يوميا ''خطير جدا'' على الرجال

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 11:22 حضــيو راسكم.. تناول الأسبرين يوميا خطير جدا على الرجال | مجتمع
حضــيو راسكم.. تناول الأسبرين يوميا ''خطير جدا'' على الرجال
أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن الرجال الذين يتناولون الأسبرين مرة واحدة يوميا معرضون لخطر الإصابة بالميلانوما أو سرطان الجلد.

''شوف تيفي''

أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن الرجال الذين يتناولون الأسبرين مرة واحدة يوميا معرضون لخطر الإصابة بالميلانوما أو سرطان الجلد.

وكشفت الدراسة، التي أجراها باحثون بكلية الطب جامعة نورث وسترن الأميركية، العلاقة بين التناول اليومي للأسبرين وخطر تعرض الرجال لسرطان الجلد، وذلك بعد أن جمعت بيانات سجلات طبية تضم ما يقرب من 200 ألف مريض، حسب ما أورده موقع قناة ''سكاي نيوز عربي'' يومه السبت.

وتراوحت أعمار المجموعتين بين 18-89 عاما، ولم يكن لدى المشاركين تاريخ للإصابة بسرطان الجلد، في حين استمرت المتابعة لفترة لا تقل عن 5 سنوات، وفقا لصحيفة ''التليغراف'' البريطانية.

وكشفت النتائج أن الرجال، الذين يتناولون الأسبرين مرة واحدة يوميا لديهم تقريبا ضعف خطر الإصابة بسرطان الجلد، مقارنة بالرجال الذين لا يتناولون الأسبرين يوميا.

وذكرت بياتريس ناردوني، أستاذة الأمراض الجلدية في جامعة نورث وسترن، وقائدة فريق البحث: ''بالنظر إلى الاستخدام واسع النطاق للأسبرين يجب على المرضى ومقدمي الرعاية الصحية أن يكونوا مدركين لاحتمالية زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد بين الرجال''.

وأضافت: ''الحل يكمن في ضرورة إجراء فحوصات الجلد الدورية بالنسبة للرجال الذين يتناولون الأسبرين يوميا، وخاصة بالنسبة للأشخاص المعرضين بالفعل لخطر الإصابة بسرطان الجلد''.

وأشارت ناردوني إلى أنها فوجئت بالنتائج لأن الأسبرين قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة والقولون والبروستاتا والثدي، إضافة إلى دوره في الوقاية من النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وتحدثت، ناردوني، عن سبب إصابة الرجال الذين يتناولون الأسبرين بشكل يومي أكثر من النساء، قائلة إن أحد الاحتمالات يمكن أن يكون أن خلايا الجلد لدى الذكور بها كمية أقل من الإنزيمات الوقائية، التي تحد من خطر الإصابة بسرطان الجلد مقارنة بالإناث.

‫شوف تيفي

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