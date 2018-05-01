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عبد الحق الخيام: ''عودة المغاربة الذين قاتلوا تحت راية تنظيم الدولة الإسلامية تشكل خطرا حقيقيا''

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 11:10 عبد الحق الخيام: عودة المغاربة الذين قاتلوا تحت راية تنظيم الدولة الإسلامية تشكل خطرا حقيقيا | بوليتيك
عبد الحق الخيام: ''عودة المغاربة الذين قاتلوا تحت راية تنظيم الدولة الإسلامية تشكل خطرا حقيقيا''
شدد عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية على أن عودة المغاربة الذين قاتلوا تحت راية تنظيم الدولة الإسلامية إلى البلاد ''تشكل خطرا حقيقيا''، ما دفع السلطات إلى وضع خطة وإقرار قوانين

''شوف تيفي''

شدد عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية على أن عودة المغاربة الذين قاتلوا تحت راية تنظيم الدولة الإسلامية إلى البلاد ''تشكل خطرا حقيقيا''، ما دفع السلطات إلى وضع خطة وإقرار قوانين وتدابير خاصة لمواجهة هؤلاء، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس، يومه السبت 5 ماي 2018.

وأوضح الخيام في حوار مع وكالة فرانس بريس أن أكثر من 200 بين هؤلاء الجهاديين عادوا إلى المغرب وتم توقيفهم وتقديمهم للعدالة، مشيرا إلى أن آخرين سقطوا في عمليات انتحارية أو في عمليات نفذتها قوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة في المنطقة، بينما فر البعض منهم إلى بلدان مجاورة.

ونبه الخيام، تضيف الوكالة إلى أن القانون يتيح لمصالح الشرطة توقيف العائدين وإخضاعهم للاستجوابات قبل إحالتهم على العدالة''، مشيرة أن الخيام، عبر عن ارتياحه داخل مكتبه بمقر ''المكتب المركزي للأبحاث القضائية'' بسلا لكون السلطات المغربية وضعت منظومة أمنية جد متطورة وعززت إجراءات المراقبة على مستوى الحدود''، قائلا: ''تسمح لنا التشريعات الجديدة بالقيام بعمليات استباقية. فمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تجمع كما هائلا من المعلومات الاستخباراتية، ولا ننتظر سوى تحرك الخلايا الإرهابية لننقض عليها''.

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