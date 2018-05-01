مثير..سابقة: بناء كنائس بالسعودية باتفاق مع الفاتيكان ﻿

وقعت السعودية اتفاقا مع الفاتيكان يقضي ببناء كنائس للمصلين المسيحيين في المملكة، وذلك حسب تقرير نشره موقع ''egypt independent'' المصرية الناطق باللغة الإنجليزية أول أمس الخميس.

"شوف تيفي"

وقعت السعودية اتفاقا مع الفاتيكان يقضي ببناء كنائس للمصلين المسيحيين في المملكة، وذلك حسب تقرير نشره موقع ''egypt independent" المصرية الناطق باللغة الإنجليزية أول أمس الخميس.

وأوضح الموقع المصري بأن السعودية وبعد الانفتاح العالمي الثقافي والاجتماعي الواسع في المملكة، وقعت الرياض لأول مرة في تاريخها اتفاقية تعاون مع الفاتيكان لبناء كنائس للمسيحيين للدعوة إلى دور الأديان والثقافات المهم في نبذ العنف، والتطرف، والإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.

وأكد الموقع المصري أن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى ورئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في الفاتيكان الكاردينال الفرنسي للكنيسة الكاثوليكية جان لويس توران، وقعا الاتفاقية لتحقيق أهداف مشتركة بين الجانبين، مشيرا إلى أن الاتفاق ينص كذلك على إنشاء لجنة مشتركة منسقة تضم ممثلين اثنين عن كل جانب، لتنظيم اجتماعات مستقبلية، ومن المتوقع أن تعقد اللجنة مرة واحدة كل عامين، وسيتم عقد اجتماعاتها بين روما ومدينة تختارها رابطة العالم الإسلامي.