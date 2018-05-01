عاجل..قبل المونديال: نايضة قرطاس بروسيا..وهذه هي الحصيلة ﻿

هاجم مجهول رجال الأمن بمدينة نيجني نوفغورود بروسيا، يومه السبت 5 ماي 2018، بعدما طلب منه تقديم وثائق تثبت هويته، ما أسفر عن إصابة 3 من عناصر الأجهزة الأمنية بجروح.

"شوف تيفي"

هاجم مجهول رجال الأمن بمدينة نيجني نوفغورود بروسيا، يومه السبت 5 ماي 2018، بعدما طلب منه تقديم وثائق تثبت هويته، ما أسفر عن إصابة 3 من عناصر الأجهزة الأمنية بجروح.

وحسب وكالة "سبوتينك" الروسية فقد أكد المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفدرالي أن "مجهولا نفذ هجوما مسلحا على رجال الأمن ومن ثم اختبأ في مدخل مبنى سكني ودخل إحدى الشقق".

وأشار البيان، تضيف الوكالة، إلى أن عناصر جهاز الأمن الفدرالي ورجال الشرطة حاصروا الشقة السكنية، وقد رفض الجاني إلقاء سلاحه وواصل إطلاق النار"، مؤكدا أن الاشتباك، أسفر عن مقتل المهاجم، فيما أصيب 3 من رجال الشرطة بجروح.