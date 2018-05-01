الرجاء في ورطة حقيقية أمام الاتحاد الإفريقي بسبب اللاعبين ﻿

سيكون فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم السبت، في موقف محرج أمام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في حال رفض اللاعبون خوض حصتهم التدريبية المفتوحة لوسائل الإعلام الخاصة بمنافسات كأس

" شوف سبور " : رشيد محمودي

سيكون فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم السبت، في موقف محرج أمام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في حال رفض اللاعبون خوض حصتهم التدريبية المفتوحة لوسائل الإعلام الخاصة بمنافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكشف مصدر داخل فريق الرجاء، أن إدارة النادي توصلت بمراسلة خاصة من الاتحاد الإفريقي لتحديد موعد الحصة المفتوحة أمام وسائل الإعلام لتقريب المتتبع الرياضي بآخر استعداد للفريق لأولى مباريات برسم كأس الكونفدرالية أمام ضيفه فريق فيتاكلوب ليتم تأكيدها اليوم السبت بداية من الساعة 10.00 صباحا.

وحسب ذات المصادر فإن النادي قد يتعرض لعقوبة من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في حال امتنع اللاعبون عن خوض الحصة التدريبية.