أمطار بهذه المناطق بالمغرب اليوم السبت ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الوسطى مع نزول بعض القطرات المطرية الخفيفة أو أمطار ضعيفة.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الوسطى مع نزول بعض القطرات المطرية الخفيفة أو أمطار ضعيفة.

وستظهر خلال الظهيرة سحب غير مستقرة مرفوقة بزخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الريف والأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية.

وستمر سحب من الأجواء العليا بالأقاليم الجنوبية وستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة شمالية بالأقاليم الجنوبية والسهول الأطلسية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية، وشمالية إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح دراجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و08 درجات بالمرتفعات، وما بين 07 و12 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والشاوية، وستكون ما بين 11 و16 درجة بباقي السهول، ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل، وما بين 16 و20 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 19 و24 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسواحل الشمالية والوسطى، وما بين 24 و29 درجة بمنطقة طنجة وبالسهول الشمالية الغربية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 28 و33 درجة في السفوح الجنوبية الشرقية وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا بالسواحل الاطلسية ما بين المهدية وطرفاية، وقليل الهيجان بباقي السواحل.



