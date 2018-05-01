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الهجوم بالحجارة على معبر مليلية يرعب الإسبان وها أشنو وقع

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 03:27 الهجوم بالحجارة على معبر مليلية يرعب الإسبان وها أشنو وقع | حوادث و حقوق
الهجوم بالحجارة على معبر مليلية يرعب الإسبان وها أشنو وقع
مازالت السلطات الإسبانية بمدينة مليلية، تغلق معبر مدينة مليلية المحتلة لليوم الثاني على التوالي، حيث تم إغلاقه منذ أمس الخميس حسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء الاسبانية.

شوف تيفي

مازالت السلطات الإسبانية بمدينة مليلية، تغلق معبر مدينة مليلية المحتلة لليوم الثاني على التوالي، حيث تم إغلاقه منذ أمس الخميس حسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء الاسبانية.

وأضافت المصادر ذاتها أن أسباب أمنية وراء إغلاق المعبر الحدودي، خصوصا بعد رشقه بالحجارة من طرف مجهولين، ما عجل بإغلاق المعبر في وجه، كل من الراجلين وجميع المركبات، إلى غاية اليوم الجمعة، فيما لم يتم التأكد من فتحه خلال نهاية الأسبوع.

ويعرف معبر مليلية ازدحاما منقطع النظير، بسبب وجود نساء حمالات يدخلن ويخرجن كل دقيقة، محملين بكميات كبيرة من السلع، يتم إدخالها إلى المغرب.

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اسبانيا المغرب مليلية رشق حجارة

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