 النقابة الوطنية للصحافة المغربية تكشف عن الترتيبات الخاصة بانتخابات المجلس الوطني للصحافة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الهجوم بالحجارة على معبر مليلية يرعب الإسبان وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

الهجوم بالحجارة على معبر مليلية يرعب الإسبان وها أشنو وقع

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تكشف عن الترتيبات الخاصة بانتخابات المجلس الوطني للصحافة | صحافة

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تكشف عن الترتيبات الخاصة بانتخابات المجلس الوطني للصحافة

مثير.. بعد الدراسة المثيرة التي أقرت بوجود 8 ملايين امرأة بدون زواج.. شوفوا شحال تزوجوا في زفاف جماعي في طنجة... | مجتمع

مثير.. بعد الدراسة المثيرة التي أقرت بوجود 8 ملايين امرأة بدون زواج.. شوفوا شحال تزوجوا في زفاف

بعد العثور على جثة بشاطئ سلا: تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال النصب وتنظيم الهجرة غير المشروعة | حوادث و حقوق

بعد العثور على جثة بشاطئ سلا: تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال النصب وتنظيم الهجرة غير المشروعة

مصرع شخصين في حادثة سير خطير بمنطقة أمسكروض ضواحي أكادير | حوادث و حقوق

مصرع شخصين في حادثة سير خطير بمنطقة أمسكروض ضواحي أكادير

مثير.. مغربي انتاحل صفة طبيب أخصائي في إيطاليا وهاكيفاش طاح | دولي

مثير.. مغربي انتاحل صفة طبيب أخصائي في إيطاليا وهاكيفاش طاح

الكوكايين بالناظور | مجتمع

الكوكايين بالناظور

تقرير جد صادم..فتيات يتحولن لـ جاريات جنس وأثرياء يشترون عذريتهن بالملايير بمزادات علنية | دولي

تقرير جد صادم..فتيات يتحولن لـ ''جاريات جنس'' وأثرياء يشترون عذريتهن بالملايير بمزادات علنية

الأمن يفك لغز مقتل صيدلاني وهذه هي التفاصيل الصادمة | مجتمع

الأمن يفك لغز مقتل صيدلاني وهذه هي التفاصيل الصادمة

مقاطعون ولكن...!

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تكشف عن الترتيبات الخاصة بانتخابات المجلس الوطني للصحافة

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 03:09 النقابة الوطنية للصحافة المغربية تكشف عن الترتيبات الخاصة بانتخابات المجلس الوطني للصحافة | صحافة
النقابة الوطنية للصحافة المغربية تكشف عن الترتيبات الخاصة بانتخابات المجلس الوطني للصحافة
عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إجتماعا يوم أمس الخميس 03 ماي 2018، تضمن عدة نقاط في جدول الأعمال، على رأسها الترتيبات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة.

''شوف تيفي''

عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إجتماعا يوم أمس الخميس 03 ماي 2018، تضمن عدة نقاط في جدول الأعمال، على رأسها الترتيبات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة.

وأكد المكتب المذكور في بلاغ توصلت به ''شوف تيفي'' أن عملية التحضير لانتخابات المجلس، تمت من طرف لجنة إشراف، يحددها القانون، تحت رئاسة قاض منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتتكون اللجنة من أعضاء آخرين يمثلون السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية هيآت المحامين بالمغرب والهيأة الأكثر تمثيلية للصحافيين والهيأة الأكثر تمثيلية للناشرين، مشيرا إلى أن اللجنة المذكورة، احترمت كل المقتضيات القانونية، في التحضير لهذه الإنتخابات، إنطلاقاً من القانون 13 .90 ، القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، والقوانين الأخرى، ذات الصِّلة.

وأوضح البلاغ أن اللوائح المنشورة للناخبين، من طرف وزارة الإتصال، تهم سنة 2017، والهدف من نشرها هو إتاحة الفرصة للتصحيح والتعديل، الذي تشرف عليه اللجنة المذكورة، طبقا للآجال المحددة في الإعلان المنشور من طرف اللجنة، لذا تهيب النقابة بكل الذين لم ترد أسماءهم في اللائحة أو لديهم ملاحظات بشأنها، مراسلة اللجنة وكذا النقابة، لتدارسها والحسم فيها، مبرزا أن عملية التصويت ستتم حسب الجهات، وسيتم تصحيح أي خطإ حصل في التوزيع الترابي، بالنسبة للصحافيين، وعليه فإن النقابة ستمد لجنة الإشراف بملاحظاتها في هذا الشأن، ويمكن لكل الزميلات والزملاء الصحافيين، الإتصال بها قصد التصحيح وإبداء الملاحظات.

وكشف البلاغ أن اختيار اللائحة بالنسبة لفئة الصحافيين، هدفه تمكين جميع القطاعات من التمثيلية، وعدم إقصاء أي طرف منها، بالإضافة إلى أَن النقابة ستعمل من أجل ضمان حضور المرأة الصحافية، في المجلس الوطني للصحافة، والسعي إلى أن يعكس المجلس تنوع الجسم الصحافي وكفاءاته، في إطار من الانسجام والتوافق، وهو ما شرعت النقابة في تنفيذه، بعيدا عن أي انغلاق أو احتكار، عملاً بمبادىء الإنفتاح والوحدة والتضامن.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي النقابة الوطنية للصحافة المغربية السلطة القضائية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد الوقفة الاحتجاجية.. مستخدمو قناة ميدي 1 تيفي متذمرون من العشوائية في تسيير المؤسسة | صحافة

بعد الوقفة الاحتجاجية.. مستخدمو قناة ''ميدي 1 تيفي'' متذمرون من العشوائية في تسيير المؤسسة

الدموع تغالب طاقم صباحيات الأخبار بميدي1 تيفي بعد بث تقرير عن وفاة زميلنا محمد التميمي | صحافة

الدموع تغالب طاقم صباحيات الأخبار بميدي1 تيفي بعد بث تقرير عن وفاة زميلنا محمد التميمي

النقابــة تنعى الإعـــلامي محمد التميمي | صحافة

النقابــة تنعى الإعـــلامي محمد التميمي

سكوب..وفاة وئام الدحماني تؤجل فعاليات مهرجان ضخم بمراكش وها علاش كانت جاية لكازا | صحافة

سكوب..وفاة وئام الدحماني تؤجل فعاليات مهرجان ضخم بمراكش وها علاش كانت جاية لكازا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لقطة اليوم من شوارع الدارالبيضاء ..التسول بطريقة فنيــة | بــووز
منذ 29 دقيقة

لقطة اليوم من شوارع الدارالبيضاء ..التسول بطريقة فنيــة

بالفيديو..شوفو مغاربة كيفاش كيغامرو بحياتهم وغادين حاركين وسط فلوكة و معاهم الدراري الصغار | قنوات أخرى

بالفيديو..شوفو مغاربة كيفاش كيغامرو بحياتهم وغادين حاركين وسط فلوكة و معاهم الدراري الصغار

بعد إرتفاع نسبة العنوسة في المغرب..رسالة قوية من شاب فاسي للشباب المغاربة | بــووز

بعد إرتفاع نسبة العنوسة في المغرب..رسالة قوية من شاب فاسي للشباب المغاربة

بالفيديو..رغم الأزمة..فريق الرجاء البيضاوي يفوز على فيتا كلوب!!! | بــووز

بالفيديو..رغم الأزمة..فريق الرجاء البيضاوي يفوز على فيتا كلوب!!!

﻿

آخر المستجدات

الهجوم بالحجارة على معبر مليلية يرعب الإسبان وها أشنو وقع | حوادث و حقوق
منذ 32 دقيقة

الهجوم بالحجارة على معبر مليلية يرعب الإسبان وها أشنو وقع

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تكشف عن الترتيبات الخاصة بانتخابات المجلس الوطني للصحافة | صحافة

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تكشف عن الترتيبات الخاصة بانتخابات المجلس الوطني للصحافة

مثير.. بعد الدراسة المثيرة التي أقرت بوجود 8 ملايين امرأة بدون زواج.. شوفوا شحال تزوجوا في زفاف جماعي في طنجة... | مجتمع

مثير.. بعد الدراسة المثيرة التي أقرت بوجود 8 ملايين امرأة بدون زواج.. شوفوا شحال تزوجوا في زفاف

بعد العثور على جثة بشاطئ سلا: تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال النصب وتنظيم الهجرة غير المشروعة | حوادث و حقوق

بعد العثور على جثة بشاطئ سلا: تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال النصب وتنظيم الهجرة غير المشروعة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.