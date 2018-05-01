جامعة الكرة تصدر عقوبات وغرامات جديدة في حق عدد من الأندية واللاعبين ﻿

أصدرت اليوم الجمعة، لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عدة قرارات في حق عدد من الأندية و لاعبي البطولة الاحترافية، في قسمها الأول و الثاني.

''شوف سبور''

أصدرت اليوم الجمعة، لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عدة قرارات في حق عدد من الأندية و لاعبي البطولة الاحترافية، في قسمها الأول و الثاني.

وأوقفت جامعة لقجع كلا من إنس سيبوفيتش ، لاعب نهضة بركان لمباراتين، واحدة منها موقوفة التنفيذ ، و مروان الهدهودي، لاعب فريق الدفاع الحسني الجديدي لمباراة واحدة، و نور الدين بلكميري، لاعب فريق شباب المسيرة لمباراتين نافذتين، إضافة الى أنس السوداني، لاعب فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي، لمباراتين واحدة منها موقوفة التنفيذ، ، وفوزي عبد المطلب، لاعب فريق الرشاد البرنوصي لمباراة واحدة، ثم أشرف الكويرح، لاعب فريق وداد تمارة لمباراة واحدة ، و عاطف الشهباوي، مدرب فريق اتحاد سيدي قاسم، لـ6

مباريات، 3 منها موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 4500 درهما.

كما قررت لجنة الأخلاقيات، تغريم كلا من نادي حسنية أكادير، مبلغ 25000 درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية خلال المباراة التي جمعت فريقه بنادي سريع واد زم برسم الجولة 27 من البطولة الاحترافية، اضافة الى تغريمه كذلك مبلغ 2000 درهما لحصول لاعبيه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعتهم بفريق سريع واد زم، برسم الجولة 27 من البطولة الاحترافية، كما فرضت الجامعة على فريق شباب أطلس خنيفرة غرامة مالية قدرها 5000درهم، بسبب رمي جماهيره أرضية الملعب البلدي بالقنينات خلال مباراته ضد الفريق الاخضر المغرب التطواني لحساب الجولة 15 من البطولة الوطنية الاحترافية، و تغريم نادي الاتحاد الإسلامي الوجدي، مبلغ 15000 درهما، لاجتياح جماهيره أرضية الملعب وتوقيف المباراة لمدة دقيقة واحدة خلال المباراة التي جمعته بالنادي القنيطري لحساب فعاليات الجولة 29 من البطولة الاحترافية القسم الثاني، إضافة الى تغريم نادي وداد تمارة ، مبلغ 1500 درهما لحصول فريقه على 3 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق رجاء بني ملال، لحساب فعاليات الجولة 29 من البطولة الاحترافية القسم الثاني ، ثم تغريم نادي شباب المسيرة ، مبلغ 1500 درهما لحصول فريقه على 3 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق الوداد الرياضي الفاسي، لحساب فعاليات الجولة 29 من البطولة الاحترافية القسم الثاني، و نادي المغرب الرياضي الفاسي ، مبلغ 1500 درهما لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق أولمبيك الدشيرة، لحساب فعاليات الجولة 29 من البطولة الاحترافية القسم الثاني.