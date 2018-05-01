مثير.. بعد الدراسة المثيرة التي أقرت بوجود 8 ملايين امرأة بدون زواج.. شوفوا شحال تزوجوا في زفاف جماعي في طنجة... ﻿

في إطار المهرجان الذي يطلق عليه اسم ''الظهر والخرجة''، المنظم من طرف جمعية كرامة لتنمية المرأة، زفت ليلة الخميس الجمعة بقصر مولاي حفيظ التاريخي 112 زوجا وزوجة، وأغلبهم أيتام وذوي الاحتياجات الخاصة،

شوف تيفي

في إطار المهرجان الذي يطلق عليه اسم ''الظهر والخرجة''، المنظم من طرف جمعية كرامة لتنمية المرأة، زفت ليلة الخميس الجمعة بقصر مولاي حفيظ التاريخي 112 زوجا وزوجة، وأغلبهم أيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث استفادوا قبل عقد القران من أنشطة من بينها دورات تكوينية وتدريبية.

مصادر طنجاوية كشفت أن هذه الليلة الاجتماعية الخيرية في دورتها 11، تنظم سنويا بمناسبة اليوم العالمي للأسرة منذ 2007، بهدف تشجيع الزواج في صفوف الشباب وتحقيق التماسك الأسري والاستقرار داخل الأسرة المغربية.

وحضر الحفل عدد من الشخصيات، بينهم القنصل العام الفرنسي، وأعضاء من السفارة وشخصيات مدنية من مدن الشمال، حيث يعتبر هذا الحدث غير مسبوقا في المدن المغربية.