 بعد العثور على جثة بشاطئ سلا: تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال النصب وتنظيم الهجرة غير المشروعة ﻿
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بعد العثور على جثة بشاطئ سلا: تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال النصب وتنظيم الهجرة غير المشروعة

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 02:34 بعد العثور على جثة بشاطئ سلا: تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال النصب وتنظيم الهجرة غير المشروعة | حوادث و حقوق
بعد العثور على جثة بشاطئ سلا: تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال النصب وتنظيم الهجرة غير المشروعة
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سلا، أمس الخميس، من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم قاصر وثلاثة من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية

''شوف تيفي''+''و م ع''

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سلا، أمس الخميس، من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم قاصر وثلاثة من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال النصب وتنظيم الهجرة غير المشروعة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن الوطني قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية اكتشاف جثة لفظها شاطئ البحر بمدينة سلا، قبل أن تكشف التحريات الأمنية أن الأمر يتعلق بوفاة مرتبطة برحلة للهجرة غير المشروعة، كما مكنت الأبحاث المنجزة من توقيف المتورطين في تنظيمها، فضلا عن ضبط طفل قاصر كان من المرشحين للهجرة نحو أوروبا.

كما أسفرت عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن في هذه القضية، يضيف المصدر ذاته، عن حجز مجموعة من المعدات المستعملة في تنظيم الهجرة غير المشروعة، وهي ثلاثة قوارب خشبية وسيارة، ومبالغ مالية، فضلا عن دفترين تدون فيهما أسماء المرشحين للهجرة وتسبيقات المبالغ التي قاموا بدفعها.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم البالغين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وتحديد امتداداتها المحتملة داخل المغرب وخارجه.

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المغرب شوف تيفي سلا شبكة إجرامية قاصر شاطئ البحر قوارب

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