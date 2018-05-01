مصرع شخصين في حادثة سير خطير بمنطقة أمسكروض ضواحي أكادير ﻿

وقعت مساء اليوم الجمعة حادثة سير خطيرة بمنطقة أمسكروض، وذلك إثر إنقلاب شاحنة محملة بمواد الزيت، وأدى الحادث إلى وفاة سائق الشاحنة ومساعده.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

وقعت مساء اليوم الجمعة حادثة سير خطيرة بمنطقة أمسكروض، وذلك إثر إنقلاب شاحنة محملة بمواد الزيت، وأدى الحادث إلى وفاة سائق الشاحنة ومساعده.

ووفق مصادر ''شوف تيفي''، فالحادث ناتج عن السرعة المفرطة وعدم الإنتباه، ما جعل السائق يفقد السيطرة على الفراميل ليخرج عن مساره، وينقلب في مشهد مروع بمنطقة أمسكروض، ما أسفر عن وفاة السائق ومرافقيه في الحين، إضافة إلى خسائر مادية جسيمة لحقت بالشاحنة وحمولتها التي تناثرت على الطريق.

هذا، ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية لعين المكان، وجرى نقل جثث الضحايا صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، في الوقت الذي فتح فيه تحقيق دقيق من أجل تحديد أسباب وظروف وقوع الحادثة.

وينضاف هذا الحادث إلى سلسلة من الفواجع الطرقية التي وقعت بهذا المقطع الطرقي الخطير، الذي لازال يحصد العديد من الأرواح كان آخرها المحرقة التي توفي فيها 6 أشخاص بعد إحتراق سيارتين وشاحنة، مما يستدعي من لدن الجهات المسؤولة إيجاد حلول بديلة لهذا الشريط لوقف مسلسل الدماء.