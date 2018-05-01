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مثير.. مغربي انتاحل صفة طبيب أخصائي في إيطاليا وهاكيفاش طاح

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 01:31 مثير.. مغربي انتاحل صفة طبيب أخصائي في إيطاليا وهاكيفاش طاح | دولي
مثير.. مغربي انتاحل صفة طبيب أخصائي في إيطاليا وهاكيفاش طاح
أعلنت مصالح الكربنييري بمدينة أغريجينتو الصقلية اليوم الجمعة، أنها أوقفت مهاجرا مغربيا بتهمة انتحال صفة طبيب أخصائي حول مقر إقامته رفقة زوجين إيطاليين إلى عيادة طبية.

شوف تيفي

أعلنت مصالح الكربنييري بمدينة أغريجينتو الصقلية اليوم الجمعة، أنها أوقفت مهاجرا مغربيا بتهمة انتحال صفة طبيب أخصائي حول مقر إقامته رفقة زوجين إيطاليين إلى عيادة طبية.

وكشفت مصادر إيطالية، أن المصالح الأمنية قالت إن المهاجر المغربي الذي رمزت إلى إسمه بالحروف اللاتينية أ. أ. والبالغ من العمر 48 سنة اختار إحدى التخصصات الطبية النادرة بادعائه أنه مختص في الطب الفيزيائي والتأهيل الوظيفي، وبمساعدة الزوجين الإيطاليين اللذان يقيم معهما ببلدة "رفادالي" استطاع جلب العديد من الزبائن في أيام قليلة.

وعلى إثر الشكوك التي انتابت بعض زبائن الطبيب المغربي المزيف، قامت عناصر الكربنييري فجر اليوم الجمعة باقتحام المنزل الذي حوله إلى عيادة حيث تم إيقافه وحجز مجموعة من المعدات الطبية إضافة إلى نسخ من نماذج وثائق طبية رسمية. 

وحسب التحريات الأولية فإنه بالرغم من المدة القليلة التي باشر فيها المهاجر المغربي "نشاطه" إلا أنه من خلال الوثائق المحجوزة يتبين أنه استطاع "كسب" حوالي 50 ألف أورو مقابل انتحاله لصفة طبيب أخصائي، بحسب ما جاء في بيان مصالح الكربنييري.

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الكرينييري إيطاليا طبيب مزور

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