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الكوكايين بالناظور

بتاريــخ : 5 ماي 2018 / 01:23 الكوكايين بالناظور | مجتمع
الكوكايين بالناظور
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، مساء الجمعة من ضبط كيلوغرام من مخدر الكوكايين بحوزة شخص معروف بسوابقه القضائية العديدة في قضايا المخدرات وتكوين شبكة إجرامية.

شوف تيفي

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، مساء الجمعة من ضبط كيلوغرام من مخدر الكوكايين بحوزة شخص معروف بسوابقه القضائية العديدة في قضايا المخدرات وتكوين شبكة إجرامية.

وكشف بلاغ أمني توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أنه قد تم توقيف المشتبه فيه بمنطقة سلوان، بمعيّة مشتبه فيه آخر، كما أسفرت إجراءات التفتيش عن حجز ميزان كهربائي مخصص لوزن جرعات ولفافات الكوكايين، فضلا عن ثلاثة هواتف محمولة.

وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

‫شوف تيفي

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اعتقال كوكايين مخدر النيابة العامة

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