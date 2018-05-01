مثير..رسالة صادمة من المدرب الإيطالي كاتوزو إلى المغربي هاشم مستور..كان غادي يهرس ليه سنانو وها علاش ﻿

وجه جينارو كاتوزو مدرب ميلان، رسالة نارية للاعبه المغربي الشاب هاشم مستور، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الجمعة، للحديث عن المواجهة المنتظرة أمام هيلاس فيرونا، بالجولة الـ36 من الدوري

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وجه جينارو كاتوزو مدرب ميلان، رسالة نارية للاعبه المغربي الشاب هاشم مستور، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الجمعة، للحديث عن المواجهة المنتظرة أمام هيلاس فيرونا، بالجولة الـ36 من الدوري الإيطالي، والمقرر إقامتها (السبت) بملعب ''سان سيرو''.

وقال جاتوزو عن مستور في تصريح نقلته مصادر إماراتية ''تحدثت معه كثيرا في الفترة الأخيرة، وطالبت منه بأن يتوقف عن نشر الفيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي، وإلا سأكسر أسنانه''.

وأضاف ''ينبغي عليه أن يركز على كرة القدم، ويثبت للجميع أنه قادر على الذهاب بعيدا..طلبت منه أيضا أن يلعب مع الفريق الرديف، وذلك من أجل استعادة نسق المباريات، بعد ابتعاده لفترة طويلة عن الملاعب''.

وسبق لمستور أن خطف الأضواء على موقع ''يوتيوب'' لنشر ومشاركة مقاطع الفيديو، حيث ظهر أكثر من مرة مع النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، في إطار تحد لاستعراض المهارات احتضنته مدينة سالزبورج النمساوية.