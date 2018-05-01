جامعة لقجع تغرم الرجاء بعد أحداث شغب ملعب البلدي بخنيفرة ﻿

أصدرت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الجمعة، غرامة مالية في حق فريق الرجاء الرياضي، بعد الأحداث التي شهدها الملعب البلدي بمدينة خنيفرة .

"شوف سبور"

أصدرت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الجمعة، غرامة مالية في حق فريق الرجاء الرياضي، بعد الأحداث التي شهدها الملعب البلدي بمدينة خنيفرة .

وغرمت جامعة لقجع ، مبلغ 10000 درهما للرجاء، بسبب رمي جماهيره القارورات خلال المباراة التي جمعت فريقه بنادي شباب أطلس خنيفرة برسم مؤجل الجولة 22 من البطولة الاحترافية ، إضافة إلى إصلاحه الأضرار التي لحقت بالملعب البلدي التي تسبب فيها جمهوره وذلك بعد اجراء خبرة لتقييم الخسائر

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد أوقفت كلا من خوان كارلوس غاريدو، مدرب الرجاء الرياضي، وأنس الزنيتي حارس الفريق .

ويذكر أن لاعبي الرجاء الرياضي كانوا قد تعرضوا للاعتداء مساء يوم الأربعاء الماضي، أثناء عودتهم من مدينة واد زم إلى مدينة الدار البيضاء،بعد خسارتهم أمام سريع واد زم بثلاثة أهداف لهدف واحد لحساب مؤجل الجولة 24 من البطولة الاحترافية.