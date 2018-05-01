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خاص.. بسبب ''غزية'' عيوش يتلقى ضربة قوية بمصر

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 23:32 خاص.. بسبب غزية عيوش يتلقى ضربة قوية بمصر | ثقافة و فنون
خاص.. بسبب ''غزية'' عيوش يتلقى ضربة قوية بمصر
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر فنية أن الرقابة المصرية منعت منعا كليا توزيع وتداول فيلم نبيل عيوش الأخير ''غزية''، وعدم تعميمه على القاعات السينمائية ببلاد السيسي.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر فنية أن الرقابة المصرية منعت منعا كليا توزيع وتداول فيلم نبيل عيوش الأخير ''غزية''، وعدم تعميمه على القاعات السينمائية ببلاد السيسي.

وأضافت المصادر ذاتها أن جهاز الرقابة منع الفيلم دون ذكر أسباب ذلك، فيما صدم طاقم العمل الذي لم يستطع ترويج فيلمه في بلاد السينما، جمهورية مصر العربية.

من جهة أخرى استطاع فیلم ''غزیة'' أن یتصدر قائمة إیرادات شباك التذاكر الوطنیة قبل أيام قليلة من عرضه، حیث عرفت القاعات السینمائیة في العدید من المدن، إقبالا جماهیریا كثیفا من طرف عشاق الأفلام السينمائية، خصوصا منها المثيرة للجدل لمخرج كعيوش.

 

‫شوف تيفي

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فيلم عيوش غزية مصر

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