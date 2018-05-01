 الكاك..600 مليون مقابل 14 نقطة والجمهور القنيطري يطالب بالتغيير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خاص.. بسبب غزية عيوش يتلقى ضربة قوية بمصر | ثقافة و فنون

خاص.. بسبب ''غزية'' عيوش يتلقى ضربة قوية بمصر

فيديو : تقرير بي ان سبورت ملقا يكرم الأسطورة المغربية العربي بن بارك | بووز

فيديو : تقرير بي ان سبورت ملقا يكرم الأسطورة المغربية العربي بن بارك

فيديو : تصريح محسن متولي بعد تسجيله أول هدف بالرأس في كأس أمير قطر | بووز

فيديو : تصريح محسن متولي بعد تسجيله أول هدف بالرأس في كأس أمير قطر

فيديو | آخر حصة تدريبية للوداد في جنوب افريقيا بملعب المقابلة قبل مواجهة ماميلودي صن داونز | بووز

فيديو | آخر حصة تدريبية للوداد في جنوب افريقيا بملعب المقابلة قبل مواجهة ماميلودي صن داونز

جد مؤلم.. صدمة قوية للسيدة لي ولدات ست توائم بمراكش | حوادث و حقوق

جد مؤلم.. صدمة قوية للسيدة لي ولدات ست توائم بمراكش

فيديو : ملخص مباراة الاهلي والترجي 0-0 دوري ابطال افريقيا | بووز

فيديو : ملخص مباراة الاهلي والترجي 0-0 دوري ابطال افريقيا

عاجل..هذا ما تقرر بخصوص أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه بعد مواجهة أحمجيق بمقطع فيديو | بوليتيك

عاجل..هذا ما تقرر بخصوص أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه بعد مواجهة أحمجيق بمقطع فيديو

فيديو : أهداف مباراة مولودية الجزائر و الدفاع الحسني الجديدي 1-1 .. بتعليق جواد بادة | بووز

فيديو : أهداف مباراة مولودية الجزائر و الدفاع الحسني الجديدي 1-1 .. بتعليق جواد بادة

عاجل..هذا ما وقع خلال محاولة سرقة داخل وكالة بنكية بطنجة..وهذه حقيقة استخدام مسدس بلاستيكي | حوادث و حقوق

عاجل..هذا ما وقع خلال محاولة سرقة داخل وكالة بنكية بطنجة..وهذه حقيقة استخدام مسدس بلاستيكي

مقاطعون ولكن...!

الكاك..600 مليون مقابل 14 نقطة والجمهور القنيطري يطالب بالتغيير

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 23:18 الكاك..600 مليون مقابل 14 نقطة والجمهور القنيطري يطالب بالتغيير | سبور
الكاك..600 مليون مقابل 14 نقطة والجمهور القنيطري يطالب بالتغيير
سخط كبير في الشارع القنيطري بعدما عجز فريق ''الكاك'' مرة أخرى عن المنافسة على احدى بطاقتي الصعود للقسم الأول.

شوف تيفي

سخط كبير في الشارع القنيطري بعدما عجز فريق "الكاك" مرة أخرى عن المنافسة على احدى بطاقتي الصعود للقسم الأول.

جمهور "الكاك" شن حملة على مواقع التواصل الإجتماعي طالب من خلالها رجالات المدينة والغيورين على الفريق من أجل التدخل، والعمل من أجل إعادة الفريق لمكانه الطبيعي مع الكبار.
ووجهت جماهير الفريق انتقاداتها للرئيس الذي تولى المهمة في الشطر الثاني من البطولة وتوصل بدعم مالي يصل ل600 مليون سنتيم لكن الفريق لم يجني سوى 14 نقطة في مباريات الإياب مما استحال معه المنافسة على الصعود.
وفي السياق نفسه، علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن حلالة بوزير الفصيل المساند للكاك يستعد لتنظيم وقفة احتجاجية خلال الأيام القليلة القادمة، احتجاجا على طريقة تدبير النادي وكذا رغبة من الفصيل في لفت انظار السلطات والغيورين على الفريق من اجل التدخل في اقرب وقت.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الكاك 600 مليون 14 نقطة الجمهور القنيطري يطالب التغيير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

جامعة لقجع تغرم الرجاء بعد أحداث شغب ملعب البلدي بخنيفرة | سبور

جامعة لقجع تغرم الرجاء بعد أحداث شغب ملعب البلدي بخنيفرة

خاص: بودريقة بدا الحملة الإنتخابية بكري فدرب السلطان | سبور

خاص: بودريقة بدا الحملة الإنتخابية بكري فدرب السلطان

الدفاع الحسني الجديدي يضيع الفوز من قلب الجزائر ويعود بتعادل ثمين | سبور

الدفاع الحسني الجديدي يضيع الفوز من قلب الجزائر ويعود بتعادل ثمين

الرجاء يُــؤهل اسماعيل بلمعلم لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي | سبور

الرجاء يُــؤهل اسماعيل بلمعلم لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في قلب منزل اللاعب المغربي الذي لقبه الملك الراحل الحسن الثاني بأوشن يستعيد الذكريات رفقة قدماء الجيش الملكي بعدما أنهكه المرض | بــووز
منذ 15 دقيقة

في قلب منزل اللاعب المغربي الذي لقبه الملك الراحل الحسن الثاني ب''أوشن'' يستعيد الذكريات رفقة قدماء الجيش الملكي بعدما أنهكه المرض

بالفيديو..أول ظهور لخطيب خريجة ستار أكاديمي سكينة الشكاوي | بــووز

بالفيديو..أول ظهور لخطيب خريجة ستار أكاديمي سكينة الشكاوي

ذهايبي بفاس في تصريح طريف:مبقاتش عندنا البركة كيجيوعندنا غير لعيالات مْطلقات يبيعو الخواتم‎ | بــووز

ذهايبي بفاس في تصريح طريف:مبقاتش عندنا البركة كيجيوعندنا غير لعيالات مْطلقات يبيعو الخواتم‎

بالفيديو.. 27مليار ميزانية Les parkings بالدارالبيضاء وهاشحال غادي تخلصو للساعة | بــووز

بالفيديو.. 27مليار ميزانية Les parkings بالدارالبيضاء وهاشحال غادي تخلصو للساعة

﻿

آخر المستجدات

خاص.. بسبب غزية عيوش يتلقى ضربة قوية بمصر | ثقافة و فنون
منذ 23 دقيقة

خاص.. بسبب ''غزية'' عيوش يتلقى ضربة قوية بمصر

فيديو : تقرير بي ان سبورت ملقا يكرم الأسطورة المغربية العربي بن بارك | بووز

فيديو : تقرير بي ان سبورت ملقا يكرم الأسطورة المغربية العربي بن بارك

فيديو : تصريح محسن متولي بعد تسجيله أول هدف بالرأس في كأس أمير قطر | بووز

فيديو : تصريح محسن متولي بعد تسجيله أول هدف بالرأس في كأس أمير قطر

فيديو | آخر حصة تدريبية للوداد في جنوب افريقيا بملعب المقابلة قبل مواجهة ماميلودي صن داونز | بووز

فيديو | آخر حصة تدريبية للوداد في جنوب افريقيا بملعب المقابلة قبل مواجهة ماميلودي صن داونز

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.