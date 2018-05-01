الكاك..600 مليون مقابل 14 نقطة والجمهور القنيطري يطالب بالتغيير ﻿

سخط كبير في الشارع القنيطري بعدما عجز فريق ''الكاك'' مرة أخرى عن المنافسة على احدى بطاقتي الصعود للقسم الأول.

شوف تيفي

سخط كبير في الشارع القنيطري بعدما عجز فريق "الكاك" مرة أخرى عن المنافسة على احدى بطاقتي الصعود للقسم الأول.

جمهور "الكاك" شن حملة على مواقع التواصل الإجتماعي طالب من خلالها رجالات المدينة والغيورين على الفريق من أجل التدخل، والعمل من أجل إعادة الفريق لمكانه الطبيعي مع الكبار.

ووجهت جماهير الفريق انتقاداتها للرئيس الذي تولى المهمة في الشطر الثاني من البطولة وتوصل بدعم مالي يصل ل600 مليون سنتيم لكن الفريق لم يجني سوى 14 نقطة في مباريات الإياب مما استحال معه المنافسة على الصعود.

وفي السياق نفسه، علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن حلالة بوزير الفصيل المساند للكاك يستعد لتنظيم وقفة احتجاجية خلال الأيام القليلة القادمة، احتجاجا على طريقة تدبير النادي وكذا رغبة من الفصيل في لفت انظار السلطات والغيورين على الفريق من اجل التدخل في اقرب وقت.