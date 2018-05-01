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مقاطعون ولكن...!

خاص: بودريقة بدا الحملة الإنتخابية بكري فدرب السلطان

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 23:07 خاص: بودريقة بدا الحملة الإنتخابية بكري فدرب السلطان | سبور
خاص: بودريقة بدا الحملة الإنتخابية بكري فدرب السلطان
شرع محمد بودريقة الرئيس السابق للرجاء، والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمنطقة درب السلطان، مبكرا في حملته الإنتخابية لإسثمالة اصوات الساكنة في الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة.

شوف تيفي

شرع محمد بودريقة الرئيس السابق للرجاء، والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمنطقة درب السلطان، مبكرا في حملته الإنتخابية لإسثمالة اصوات الساكنة في الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة.

وكشفت مصادر مطلعة ل"شوف تيفي" أن بعض أتباع بودريقة بالمنطقة شرعوا منذ يوم الثلاثاء الماضي في توزيع "اعانات" شهر رمضان على ساكنة المنطقة.
وقالت المصادر ذاتها، إن رفاق ممثل "الحمامة" بدرب السلطان أكدوا للمستفيدين أن محمد بودريقة هو من تكلف بمنحهم الإعانات.

يشار إلى أن عزيز أخنوس رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار يعول على الرئيس السابق للرجاء من اجل حصد أصوات ساكنة درب السلطان معقل الرجاويين.

‫شوف تيفي

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بودريقة الإنتخابية درب السلطان شوف تيفي

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